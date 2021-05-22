Тушение крупного пожара на побережье Каспия  продолжается в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау продолжается тушение зарослей камыша на побережье Каспийского моря, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В тушении возгораний задействовано от городских пожарных подразделений ДЧС Атырауской области 7 единиц специальной автотехники. 35 сотрудников работают на тушении отдельных очагов пожара с помощью хлопушек, ранцевых огнетушителей и мотопомп. Тушение осложняется болотистой местностью наряду с относительно высоким уровнем растительности. Осуществляется мониторинг пожарной обстановки путем наземной и воздушной разведки. Для бесперебойной связи на месте пожара развёрнут штаб», - сообщила пресс-служба ДЧС области.

Причина и площадь выгоревшей территории устанавливается.