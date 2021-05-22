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    10:35, 22 Май 2021 | GMT +6

    Тушение крупного пожара на побережье Каспия  продолжается в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау продолжается тушение зарослей камыша на побережье Каспийского моря, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В тушении возгораний задействовано от городских пожарных подразделений ДЧС Атырауской области 7 единиц специальной автотехники. 35 сотрудников работают на тушении отдельных очагов пожара с помощью хлопушек, ранцевых огнетушителей и мотопомп. Тушение осложняется болотистой местностью наряду с относительно высоким уровнем растительности. Осуществляется мониторинг пожарной обстановки путем наземной и воздушной разведки. Для бесперебойной связи на месте пожара развёрнут штаб», - сообщила пресс-служба ДЧС области.

    Причина и площадь выгоревшей территории устанавливается.


    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Главная Происшествия
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