Тусау кесу провели для воспитанника Дома ребёнка в Костанае
Воспитатели организовали для детей небольшой праздник. Накрыли дастархан, принесли баурсаки, проводили в игровой форме различные казахские обряды и традиции - джигитовка, кыз узату и другие.
«Один из воспитанников - 10-месячный малыш начал как раз в эти дни делать первые шаги, поэтому воспитатели решили также организовать обряд «Тусау кесу», - рассказала пресс-секретарь областного управления здравоохранения Ксения Жилкибаева. — По традиции, когда путы были перерезаны, малышу были предложены на выбор разные предметы, среди которых был и фонендоскоп. К нему ребёнок и потянулся»
Воспитатели озвучили добрые слова и пожелали малышу в будущем стать хорошим врачом.
В этот день для детей были организованы не только угощения, но праздничная программа, игры, песни и танцы. Наурыз малыши встречали в национальных костюмах.