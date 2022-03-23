Тусау кесу провели для воспитанника Дома ребёнка в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В честь праздника Наурыз утренник организовали для детей в Доме ребёнка «Дельфин» в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Воспитатели организовали для детей небольшой праздник. Накрыли дастархан, принесли баурсаки, проводили в игровой форме различные казахские обряды и традиции - джигитовка, кыз узату и другие.

«Один из воспитанников - 10-месячный малыш начал как раз в эти дни делать первые шаги, поэтому воспитатели решили также организовать обряд «Тусау кесу», - рассказала пресс-секретарь областного управления здравоохранения Ксения Жилкибаева. — По традиции, когда путы были перерезаны, малышу были предложены на выбор разные предметы, среди которых был и фонендоскоп. К нему ребёнок и потянулся»

Воспитатели озвучили добрые слова и пожелали малышу в будущем стать хорошим врачом.

В этот день для детей были организованы не только угощения, но праздничная программа, игры, песни и танцы. Наурыз малыши встречали в национальных костюмах.







