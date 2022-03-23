РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:52, 22 Март 2022 | GMT +6

    Тусау кесу провели для воспитанника Дома ребёнка в Костанае

    None
    None
    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В честь праздника Наурыз утренник организовали для детей в Доме ребёнка «Дельфин» в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Воспитатели организовали для детей небольшой праздник. Накрыли дастархан, принесли баурсаки, проводили в игровой форме различные казахские обряды и традиции - джигитовка, кыз узату и другие.

    «Один из воспитанников - 10-месячный малыш начал как раз в эти дни делать первые шаги, поэтому воспитатели решили также организовать обряд «Тусау кесу», - рассказала пресс-секретарь областного управления здравоохранения Ксения Жилкибаева. — По традиции, когда путы были перерезаны, малышу были предложены на выбор разные предметы, среди которых был и фонендоскоп. К нему ребёнок и потянулся»

    Воспитатели озвучили добрые слова и пожелали малышу в будущем стать хорошим врачом.

    В этот день для детей были организованы не только угощения, но праздничная программа, игры, песни и танцы. Наурыз малыши встречали в национальных костюмах.




    Теги:
    Костанайская область Наурыз Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!