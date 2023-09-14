«Тұсау кесер» впервые провели на борту самолета

Сегодня впервые в истории авиации на борту самолета проведен национальный обряд «Тұсау кесер», символизирующий начало нового этапа в жизни ребёнка, передает МИА «Казинформ».

Необычный рейс авиакомпании QAZAQ AIR начался с объявления бортпроводника о том, что сегодня пассажиры станут свидетелями «исторического события». Пассажиров раннего рейса неожиданное объявление удивило. Все взгляды были устремлены на бортпроводника и статного капитана в форме. В салоне самолета сначала зазвучала песня. Далее на высоте 7600 метров капитан воздушного судна Ануарбек Ерназаров перерезал путы маленькой пассажирке Айланe с пожеланиями светлого будущего и счастливого жизненного пути. После завершения короткого мероприятия последовала традиция «Шашу», затем бортпроводники угостили пассажиров баурсаками.

«Обряд проведен согласно правилам авиационной безопасности, и командир, участвовавший в мероприятии, являлся пассажиром данного рейса», - говорится в сообщении авиакомпании.