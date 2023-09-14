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    21:37, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    «Тұсау кесер» впервые провели на борту самолета

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    Сегодня впервые в истории авиации на борту самолета проведен национальный обряд «Тұсау кесер», символизирующий начало нового этапа в жизни ребёнка, передает МИА «Казинформ».

    Необычный рейс авиакомпании QAZAQ AIR начался с объявления бортпроводника о том, что сегодня пассажиры станут свидетелями «исторического события». Пассажиров раннего рейса неожиданное объявление удивило. Все взгляды были устремлены на бортпроводника и статного капитана в форме. В салоне самолета сначала зазвучала песня. Далее на высоте 7600 метров капитан воздушного судна Ануарбек Ерназаров перерезал путы маленькой пассажирке Айланe с пожеланиями светлого будущего и счастливого жизненного пути. После завершения короткого мероприятия последовала традиция «Шашу», затем бортпроводники угостили пассажиров баурсаками.


    «Обряд проведен согласно правилам авиационной безопасности, и командир, участвовавший в мероприятии, являлся пассажиром данного рейса», - говорится в сообщении авиакомпании.

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    Общество Авиация Культура
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