НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный национальный природный парк «Буйратау» в последние годы все больше привлекает любителей активного отдыха и туристов. Об этом сообщили в нацкомпании «Kazakh Tourism», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным нацкомпании, парк уникален своими ландшафтами, историей, животным и растительным миром. Также здесь имеются памятники истории: петроглифы на скалах, курганы и каменных стражей степи – балбалы.

Туристы также могут посетить знаменитый участок горы Жаушокы («Соколиные горы»), расположенный среди гранитных скал и леса.

В национальной компании «Kazakh Tourism» сообщили, что традиционно проводит ознакомительные поездки для казахстанских и зарубежных туроператоров, представителей СМИ и тревел-блогеров с целью продвижение внутреннего и въездного туризма в стране.

«На сегодняшний день туры выходного дня набирают огромную популярность среди жителей столицы и не только. Туроператоры организовывают туры из г. Нур-Султан в Баянаул, Бурабай, Зеренду, Коргалжын, Акколь, Родина, Имантау, Шалкар, Акунчук, Каркаралинск, в том числе и в ГНПП «Буйратау», который проходит по гранд-маршруту «Сарыарка». В среднем, местные туроператоры возят до 25 групп по 500 туристов еженедельно, а с открытием пляжного сезона, количество туристов достигает 1000 человек», - сообщили в нацкомпании.

Государственный национальный природный парк «Буйратау» появился на просторах Республики Казахстан 11 марта 2011 года. Общая площадь национального парка составляет 88 968 га. Среди зверей национального природного парка «Буйратау» единственным видом, включенным в Красную книгу Казахстана, является североказахстанский горный баран.

Всего в парке обитает 55 видов млекопитающих, 160 видов птиц. Произрастает 610 видов растений, из них – адонис пушистый, адонис волжский, тюльпан поникающий, вороний глаз, ковыль перистый, береза киргизская и прострел раскрытый - занесены в Красную книгу Казахстана.