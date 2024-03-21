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    17:00, 21 Март 2024 | GMT +6

    Турция вошла в категорию стран с «пожилым» населением

    Турция вошла в категорию стран с «пожилым» населением
    Фото: aa.com.tr

    Турция по итогам 2023 года вошла в категорию стран с «пожилым» населением по классификации ООН, передает агентство Kazinform со ссылкой на агентство Anadolu.

    Согласно шкале ООН, страны, в которых доля пожилых лиц в общей численности населения составляет свыше 10%, относятся к демографически «старым».

    По данным Фонда ООН в области народонаселения, население мира стремительно стареет. Согласно информации, Европа - регион с наибольшим средним числом пожилых людей в мире, они составляют 19 % населения.

    В Турции, население которой превысило 85 млн человек, как и во всем мире, наблюдается тенденция «старения» населения.

    По состоянию на конец прошлого года, доля лиц в возрасте 65 лет и старше составила в Турции 8 млн 722 тыс. 806 человек.

    По прогнозам экспертов, к 2030 году доля пожилого населения Турции достигнет 12,9 процента, к 2040 году – 16,3 процента, а к 2060 году – 22,6 процента от общего числа жителей страны.

    Теги:
    Турция Пенсионеры Общество Статистика Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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