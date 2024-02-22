Турция в течение 10 лет будет охранять территориальные воды Сомали

Президент Сомали Хасан Шейх Махмуд заявил, что Рамочное соглашение об обороне и экономическом сотрудничестве, подписанное между Турцией и Сомали, не представляет угрозы для стран региона. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

— Наши турецкие братья в рамках этого соглашения будут защищать наше водное пространство в течение 10 лет. После 10 лет сотрудничества у нас будет военно-морской флот для защиты наших морей, — заявил президент Сомали.

Махмуд ответил на вопросы журналистов в президентском дворце после утверждения парламентом Сомали рамочного соглашения об обороне и экономическом сотрудничестве, подписанного между Турцией и Сомали. Отметив, что соглашение с Турцией охватывает сотрудничество по таким вопросам, как борьба с терроризмом, внешними угрозами, пиратством и незаконным рыболовством, защита побережья и разработка морских ресурсов, он добавил, что соглашение не имеет враждебных целей по отношению к Эфиопии или любой другой стране.

Пояснив, что между две страны создадут совместные военно-морские силы, Махмуд сказал, что эти силы будут защищать территориальные воды Сомали в течение 10 лет и способствовать развитию морских ресурсов.

Президент Махмуд добавил, что поддержка, оказываемая Турцией Сомали, отличается от поддержки, оказываемой другими странами.

8 февраля между Турцией и Сомали было подписано рамочное соглашение об обороне и экономическом сотрудничестве, включающее вопросы обороны и безопасности.

В Сомали, где существуют экономические и политические проблемы, террористическая организация «Аш-Шабаб» уже много лет продолжает представлять проблему безопасности в стране.