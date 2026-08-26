Турция утвердила план развития искусственного интеллекта на 2026-2030 годы

Турция утвердила новый план действий в сфере искусственного интеллекта на 2026-2030 годы, направленный на развитие технологий, инфраструктуры и кадров, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

План подготовлен под координацией Министерства промышленности и технологий Турции с учетом стремительных изменений, которые искусственный интеллект (ИИ) вызывает в мировой экономике, промышленности, государственных услугах и обществе.

Новая дорожная карта должна повысить технологическую конкурентоспособность Турции, укрепить цифровой суверенитет страны и ускорить развитие собственных возможностей в области искусственного интеллекта.

Документ предусматривает развитие грамотности в сфере ИИ, подготовку квалифицированных специалистов, расширение инфраструктуры данных и вычислительных мощностей, а также более широкое внедрение технологий в государственном и частном секторах.

Отдельное внимание уделено формированию конкурентоспособной и надежной национальной экосистемы искусственного интеллекта. В основу плана заложены принципы человекоцентричного развития, доверия, этики и устойчивости.

Министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр заявил, что в течение ближайших двух лет власти намерены обучить основам ИИ 5 млн граждан. Образовательные программы будут охватывать как возможности, так и риски, связанные с использованием технологии.

Кроме того, около 2 тыс. государственных наборов данных планируется сделать доступными для турецких разработчиков искусственного интеллекта. По словам министра, это создаст новые возможности для применения искусственного интеллекта в таких сферах, как образование, здравоохранение, энергетика, транспорт и финансы.

Новый план должен стать основой для дальнейшего развития национальных технологий ИИ и их интеграции в экономику и государственное управление Турции до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о запуске Национальной программы повышения грамотности в сфере искусственного интеллекта, которая позволит гражданам всех возрастов лучше понимать и безопасно использовать технологии ИИ.