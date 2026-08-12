Турция усилила контроль за использованием пляжей

В Турции расширили полномочия властей по управлению прибрежными территориями, чтобы предотвратить захваты и нецелевое использование пляжей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

В Официальном вестнике Турции от 9 августа 2026 года опубликованы изменения в Положении об управлении государственным имуществом. Новые правила касаются прибрежных территорий и побережий.

Согласно изменениям в законе, одобренных Министерством окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции, работы по обслуживанию, ремонту, безопасности, уборке и другим вопросам эксплуатации прибрежных зон смогут проводить не только муниципалитеты и объединения местных администраций, но и соответствующие подразделения самого министерства.

Прибрежные территории также смогут передаваться в аренду центральному аппарату министерства, его подразделению по управлению оборотным капиталом, а также связанным с ним государственным учреждениям, организациям и их дочерним структурам. Для этого будут заключаться специальные протоколы.

Цель — предотвратить захваты побережья

В министерстве заявили, что новая система направлена на сохранение побережий в качестве территорий, открытых для общего пользования и отвечающих общественным интересам. Особое внимание уделяется участкам, где муниципалитеты не смогли заключить соответствующие протоколы. Предполагается, что это поможет предотвратить незаконное занятие территорий и ущерб от этого.

Пляжи будут использоваться более организованно

Под контролем министерства планируется также сократить нецелевое использование пляжей и обеспечить необходимые для отдыха посетителей объекты. Речь идет, в частности, о душевых, навесах, кабинках для переодевания и мобильных туалетах.

Власти рассчитывают таким образом обеспечить более организованное использование пляжей, одновременно сохраняя их природную структуру и соблюдая баланс между охраной побережья и его использованием гражданами.

Ранее мы писали, что в Турции выявлена деятельность турагентств, продающих туры по «достопримечательностям», которые, на самом деле, таковыми не являются.