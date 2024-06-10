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    13:49, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Турция сняла запрет на ввоз животноводческой и птицеводческой продукции из Казахстана

    куры
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    С 7 июня 2024 года сняты ограничения, мешавшие экспорту казахстанской продукции в Турцию. Так, убрали барьеры по птичьему гриппу (с 2005 года), ящуру (с 2016 года) и нодулярному дерматиту (с 2022 года), передает агентство Kazinform.

    Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров поднял этот вопрос в марте 2024 года на Совещании министров сельского хозяйства стран Организации тюркских государств в Таразе.

    — Казахстан выражает готовность поставлять высококачественную мясную продукцию и на рынок Турции, Туркменистана и Венгрии. К сожалению, на сегодня рынок Турции практически закрыт для казахстанских поставщиков по линии ветеринарных служб. Хочу отметить, что с текущего года со стороны КНР и РФ подобные ограничения в отношении Казахстана сняты. В этой связи считаем возможным вернуться к рассмотрению данного вопроса и с турецкой стороной, — отметил Айдарбек Сапаров. 

    Решение о снятии барьеров было принято после переговоров в мае 2024 года между вице-министром сельского хозяйства РК А. Бердалиным и вице-министром сельского хозяйства Турции А. Гюменом. Турецкая сторона высоко оценила меры Казахстана по борьбе с заболеваниями, что открыло новые возможности для агробизнеса и укрепления торговых отношений.

    Следующим этапом станет согласование ветеринарных требований. Эти вопросы будут обсуждаться в ходе визита Айдарбека Сапарова в Турцию в августе 2024 года.

    Напомним, что для некоторых регионов Казахстана все еще действуют ограничения по оспе овец и коз, и ветеринарная служба МСХ РК работает над их снятием.

    Теги:
    Турция Минсельхоз Мясо Экспорт Животные Запрет на вывоз
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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