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    17:52, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Турция расширяет систему ПВО «Стальной купол» для защиты всей страны

    Министерство национальной обороны Турции объявило о масштабных планах по расширению возможностей системы противовоздушной обороны «Стальной купол», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: hurriyet.com.tr

    Представители ведомства заявили, что реализация проекта «Стальной купол» (тур.: Çelik Kubbe) станет одним из приоритетных направлений в сфере обороны.

    — В приоритетном порядке мы инвестируем в наш воздушный щит — систему «Стальной купол», чтобы создать многоуровневую оборону, охватывающую всю страну, — отметили в министерстве.

    Система ПВО «Стальной купол» разрабатывается с целью обеспечения надежной защиты воздушного пространства Турции от различных угроз — от беспилотников и ракет малой дальности до более сложных авиационных средств нападения. Национальный проект предполагает создание единой сети с интеграцией различных комплексов, включая радары, перехватчики и системы командного управления.

    По словам представителей оборонного ведомства, система будет поэтапно развернута по всей территории страны. Это позволит обеспечить равномерную защиту как для стратегически важных объектов, так и для густонаселенных регионов.

    Эксперты отмечают, что создание собственной комплексной системы ПВО укрепит обороноспособность Турции и снизит зависимость от зарубежных военных технологий. Ожидается, что скоро уже будут раскрыты отдельные технические детали и сроки реализации проекта.

    Ранее мы писали о том, что Турция объявила о разработке новой комплексной системы противовоздушной обороны под названием «Стальной купол».

    Позднее сообщалось, что в стране испытали ПВО «Стальной купол». Таким образом, система ПВО SİPER включает в себя планирование и координацию противовоздушной обороны, а также управление и распределение информации в рамках командования и управления.

    Теги:
    Турция Стальной купол Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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