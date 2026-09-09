Турция продолжает борьбу с лесными пожарами

В турецкой Адане и Анталье спасатели продолжают борьбу с крупными лесными пожарами. В Мерсине возгорание в основном взято под контроль, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

В районе Козана провинции Адана лесной пожар, начавшийся в сельской местности Доганаланы, распространился на территории районов Имомоглу и Аладагы. Работы по тушению продолжались всю ночь, а с наступлением светового дня к ним вновь подключили авиацию.

Для борьбы с огнем в регион направили 3 самолета, 9 вертолетов, 2 беспилотника, 55 пожарных машин, 14 водовозов и другую технику. Всего задействованы 112 единиц техники и 476 сотрудников. В целях безопасности в районе Енизчакыры были эвакуированы жители 40 домов.

Сложная ситуация сохраняется и в Анталье. Пожар, начавшийся 7 сентября в районе Караёз округа Аксу, из-за сильного ветра распространился в сторону Кепеза. Огонь охватил территорию возле нескольких населенных пунктов, включая Караёз, Хатиплер, Ешилькараман, Кызыллы и Чамлыджа.

В тушении задействованы 3 самолета, 9 вертолетов, около 165 пожарных машин и более 1 000 человек. Из-за пожара ранее были эвакуированы 254 дома, восемь человек госпитализированы из-за воздействия дыма.

Тем временем в районе Бозязы провинции Мерсин лесной пожар, начавшийся в поселке Текели, удалось в значительной степени взять под контроль. Спасатели продолжают работать на месте, чтобы полностью ликвидировать оставшиеся очаги возгорания.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Мугла огонь перекинулся на соседний район, а в Анталье пожар удалось ослабить.