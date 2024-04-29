Турция поддержит кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО
Турция поддержит кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост нового генерального секретаря НАТО, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Agency.
Согласно информации, Анкара уведомила о своем решении других членов Североатлантического альянса. Ранее на прошлой неделе Рютте провел в Стамбуле встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью заручиться поддержкой турецкой стороны в вопросе выборов нового главы блока.
Переговоры в формате тет-а-тет состоялись 26 апреля в резиденции «Вахдеттин».
На совместной пресс-конференции по итогам встречи Рютте заявил, что «южный фланг НАТО нуждается в Турции и ее лидерстве».
— Турция играет ключевую роль. Она прилагает усилия для урегулирования ситуации в Газе, а также окончания ужасной войны Украине. В этом отношении вы играете важную роль, — сказал глава правительства Нидерландов.