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    17:35, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Турция поддержит кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО

    Марк Рютте
    Фото: aa.com.tr

    Турция поддержит кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост нового генерального секретаря НАТО, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Agency.

    Согласно информации, Анкара уведомила о своем решении других членов Североатлантического альянса. Ранее на прошлой неделе Рютте провел в Стамбуле встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью заручиться поддержкой турецкой стороны в вопросе выборов нового главы блока.

    Переговоры в формате тет-а-тет состоялись 26 апреля в резиденции «Вахдеттин».

    На совместной пресс-конференции по итогам встречи Рютте заявил, что «южный фланг НАТО нуждается в Турции и ее лидерстве».

    — Турция играет ключевую роль. Она прилагает усилия для урегулирования ситуации в Газе, а также окончания ужасной войны Украине. В этом отношении вы играете важную роль, — сказал глава правительства Нидерландов.

    Теги:
    Эрдоган Турция НАТО Мировые новости
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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