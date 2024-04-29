Турция поддержит кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО

Турция поддержит кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост нового генерального секретаря НАТО, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Agency.

Согласно информации, Анкара уведомила о своем решении других членов Североатлантического альянса. Ранее на прошлой неделе Рютте провел в Стамбуле встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью заручиться поддержкой турецкой стороны в вопросе выборов нового главы блока.

Переговоры в формате тет-а-тет состоялись 26 апреля в резиденции «Вахдеттин».

На совместной пресс-конференции по итогам встречи Рютте заявил, что «южный фланг НАТО нуждается в Турции и ее лидерстве».