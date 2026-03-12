Турция планирует отказаться от одноразового пластика: его заменят бумага и дерево

Министерство окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции подготовило проект нового регулирования, направленного на сокращение пластикового загрязнения. Документ предусматривает постепенный отказ от использования одноразовых пластиковых изделий, которые наносят значительный вред природе и водным ресурсам.

В рамках инициативы планируется запретить вывод на рынок ряда популярных в торговле одноразовых товаров. Среди них пластиковые вилки, ножи, ложки, палочки для еды, тарелки и контейнеры для пищи из вспененного полистирола, стаканы и емкости для напитков, пластиковые соломинки, ватные палочки с пластиковыми держателями и пластиковые палочки для воздушных шаров.

После вступления правил в силу их заменят более экологичными альтернативами. К примеру, пластиковые контейнеры и стаканы будут заменены бумажными, пластиковые приборы — деревянными, а соломинки и мешалки для напитков — бумажными или деревянными. Ватные палочки также будут выпускаться с деревянной основой.

По оценкам турецкого министерства, отказ от таких изделий позволит ежегодно предотвращать выбросы углекислого газа, эквивалентные примерно 1,5 млн тонн CO₂, а также сократить расходы на управление отходами примерно на 1,5 млрд турецких лир.

Власти подчеркивают, что основной целью политики является не только замена пластика одноразовыми бумажными или деревянными изделиями, но и постепенный переход к многоразовым решениям. В частности, граждан будут поощрять чаще использовать долговечную посуду и контейнеры из стекла, металла и фарфора.

Документ подготовлен в рамках программы «Ноль отходов» и будет представлен на обсуждение государственным учреждениям, представителям отрасли и общественным организациям. Ожидается, что окончательная версия регламента может вступить в силу уже в течение этого года.

По данным научных исследований, около 40% производимого в мире пластика приходится именно на одноразовые изделия. При этом значительная часть таких отходов из-за недостаточно эффективных систем переработки попадает в окружающую среду.

Отмечается, что примерно 80% морского мусора составляют одноразовые пластиковые изделия и пластиковые элементы рыболовных снастей. Именно поэтому многие страны ужесточают политику в этой сфере.

