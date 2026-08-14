Турция отправит лунный аппарат в космос

Турция в первые месяцы 2027 года намерена отправить свой лунный аппарат в космос, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр сообщил, что график миссии в рамках Национальной космической программы уже определен. По его словам, аппарат с собственной гибридной двигательной системой прошел все необходимые испытания.

— Мы отправим наш лунный аппарат в космос в первые месяцы 2027 года, — заявил Каджыр на 28-м мероприятии Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) по наблюдению за небом в Афьонкарахисаре.

Министр отметил, что Турция последовательно развивает национальные космические технологии. В стране уже созданы спутники «BİLSAT», «RASAT», «GÖKTÜRK-2», «İMECE» и первый отечественный телекоммуникационный спутник «Türksat 6A».

Собственный космодром в Сомали

Турция также намерена получить возможность самостоятельно выводить спутники и космические аппараты на орбиту. Для этого страна реализует проект строительства собственного космодрома в Сомали.

Каджыр подчеркнул, что расположение космодромов вблизи экватора позволяет эффективнее использовать скорость вращения Земли и снижать стоимость запусков. Важной частью национальной космической экосистемы станет и планируемый космический технопарк в Ближневосточном техническом университете (ODTÜ). В нем предполагается объединить государственные учреждения и частные компании для совместных исследований и разработок.

Между тем, министр рассказал о 77-м Международном астронавтическом конгрессе IAC 2026, который пройдет в Анталье 5–9 октября. Ожидается участие более 10 тыс. человек из свыше 100 стран. Власти Турции рассчитывают использовать мероприятие для продвижения национальных космических технологий и расширения международного сотрудничества в этой сфере.

Ранее мы писали, что в рамках миссии Transporter-12 ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту первый спутник турецкой компании Fergani Space FGN-100-d1.