Турция ввела безвизовый режим для сирийских дипломатов
Турция ввела безвизовый режим для граждан Сирии с дипломатическими паспортами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.
Соответствующее решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовано в официальном вестнике страны.
Безвизовый режим распространяется на туристические поездки продолжительностью до 90 дней в течение любого 180-дневного периода, а также на транзит через территорию Турции.
Решение было подписано Эрдоганом 27 августа. Оно принято на основании статьи 18 закона № 6458 «Об иностранцах и международной защите».
Таким образом, обладатели сирийских дипломатических паспортов смогут въезжать в Турцию без получения визы для краткосрочных туристических поездок и транзитного следования.
Ранее мы писали, что Турция и Сирия подписали соглашения о сотрудничестве в сфере высшего образования.