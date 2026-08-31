KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Турция ввела безвизовый режим для сирийских дипломатов

    Турция ввела безвизовый режим для граждан Сирии с дипломатическими паспортами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

    Турция отменила визы для граждан Сирии с дипломатическими паспортами
    Фото: Anadolu

    Соответствующее решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовано в официальном вестнике страны.

    Безвизовый режим распространяется на туристические поездки продолжительностью до 90 дней в течение любого 180-дневного периода, а также на транзит через территорию Турции.

    Решение было подписано Эрдоганом 27 августа. Оно принято на основании статьи 18 закона № 6458 «Об иностранцах и международной защите».

    Таким образом, обладатели сирийских дипломатических паспортов смогут въезжать в Турцию без получения визы для краткосрочных туристических поездок и транзитного следования.

    Ранее мы писали, что Турция и Сирия подписали соглашения о сотрудничестве в сфере высшего образования.

    Турция Виза В мире Сирия
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор