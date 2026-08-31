Турция ввела безвизовый режим для сирийских дипломатов

Турция ввела безвизовый режим для граждан Сирии с дипломатическими паспортами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Соответствующее решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовано в официальном вестнике страны.

Безвизовый режим распространяется на туристические поездки продолжительностью до 90 дней в течение любого 180-дневного периода, а также на транзит через территорию Турции.

Решение было подписано Эрдоганом 27 августа. Оно принято на основании статьи 18 закона № 6458 «Об иностранцах и международной защите».

Таким образом, обладатели сирийских дипломатических паспортов смогут въезжать в Турцию без получения визы для краткосрочных туристических поездок и транзитного следования.

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