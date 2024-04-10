Турция может разместить приобретенные у России С-400 у границы с Ираком

Турция может разместить зенитно-ракетные комплексы С-400, которые были приобретены у России, вдоль линии границы с соседним Ираком, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает газета Türkiye, процесс дислокации в приграничных районах С-400 может быть ускорен после завершения мусульманского праздника Ураза-байрам или на будущей неделе.

Газета также сообщает, что Турция завершила подготовку планов проведения на севере Ирака трансграничной операции с целью его очистки от Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции), в регион начата переброска войсковых подразделений и тыловых частей. По сведениям издания, операция может быть проведена после визита в Ирак турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он запланирован на 22 апреля.

Эрдоган ранее заявлял, что к лету Турция возьмет под контроль всю линию границы с Ираком и завершит работу в сфере борьбы с терроризмом в Сирии. Целью операции в Ираке будет зачистка от боевиков РПК северных областей на глубину до 40 км.

По данным газеты "Стар", до проведения армейской операции в приграничных районах будут созданы зоны безопасности, которые впоследствии будут переданы под контроль подразделениям жандармерии. В самой операции в основном будут задействованы подразделения спецназа сухопутных сил и жандармских войск. Поддержку с воздуха им будут оказывать ВВС Турции, нанося в первую очередь удары по районам Кандиль и Гара, где базируются основные силы РПК.

Власти Турции называют РПК основной угрозой национальной безопасности. Армия республики регулярно проводит на севере Ирака и с 2015 года в северных районах Сирии операции против курдских боевиков.