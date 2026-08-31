Турция и Сирия нарастили торговлю до $3,75 млрд

Объем торговли между Турцией и Сирией в 2025 году вырос на 42% и достиг $3,75 млрд, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Министр торговли Турции Омер Болат на деловой встрече в Алеппо с участием турецких и сирийских чиновников, депутатов и представителей бизнеса заявил, что за последний месяц две страны провели три встречи на уровне министров, после которых был достигнут значительный прогресс в двустороннем экономическом сотрудничестве.

Министр подчеркнул, что Анкара стремится максимально участвовать в восстановлении Сирии и укреплении ее экономической стабильности. По его словам, после падения прежнего режима 8 декабря 2024 года Сирия продолжает упорно строить независимое государство.

— Сирийские власти восстанавливают государственные структуры и экономику в различных сферах, несмотря на санкции и продолжающееся военное давление со стороны Израиля, — подчеркивает Омер Болат.

Ранее сообщалось, что Турция и еще 11 стран назвали израильские удары по авиабазе Абу-эд-Духур в Сирии «крайней эскалацией» и нарушением суверенитета страны.