Турция готова помочь Казахстану в устранении последствий наводнений

Министерство иностранных дел Турции заявило, что из-за тяжёлой паводковой обстановки в ряде регионов Казахстана правительство Турции готово оказать посильную помощь казахстанцам, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Agency.

— Мы глубоко опечалены последствиями паводковой обстановки в различных регионах Казахстана, — сообщили в МИД Турции.

Подтопления нанесли серьезный ущерб, вынудив казахстанцев, проживающих в подтопленных регионах, эвакуироваться.

Выразив искренние соболезнования народу и правительству Казахстана, в министерстве заявили, что Турция готова оказать любую помощь Казахстану в борьбе с паводками.

Как сообщалось, Кыргызстан направил Казахстану 300 тонн гуманитарной помощи.