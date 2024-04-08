РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:09, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Турция готова помочь Казахстану в устранении последствий наводнений

    Турция, МИД
    Фото: Анадолу

    Министерство иностранных дел Турции заявило, что из-за тяжёлой паводковой обстановки в ряде регионов Казахстана правительство Турции готово оказать посильную помощь казахстанцам, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Agency.

    — Мы глубоко опечалены последствиями паводковой обстановки в различных регионах Казахстана, — сообщили в МИД Турции.

    Подтопления нанесли серьезный ущерб, вынудив казахстанцев, проживающих в подтопленных регионах, эвакуироваться.

    Выразив искренние соболезнования народу и правительству Казахстана, в министерстве заявили, что Турция готова оказать любую помощь Казахстану в борьбе с паводками.

    Как сообщалось, Кыргызстан направил Казахстану 300 тонн гуманитарной помощи.

    Теги:
    Турция Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Тюркский мир Гуманитарная помощь Общество Мировые новости Паводки Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!