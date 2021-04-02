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    17:08, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Турсынбай Кулахмет прошел взвешивание перед боем с непобежденным венесуэльцем за титул WBC

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Дубае (ОАЭ) состоялась церемония взвешивания участников вечера бокса 3 апреля, в рамках которого свой третий профессиональный бой проведет казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет (2-0, 1 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником Турсынбая станет непобежденный венесуэлец Эбер Рондон (20-0, 13 КО). На кону в поединке будет стоять принадлежащий Кулахмету пояс чемпиона WBC International в первом среднем весе.
    По результатам взвешивания оба спортсмена успешно уложились в лимит первой средней категории (69,85 кг).
    Также в предстоящем турнире выступит другой казахстанец Жанкош Тураров (24-0, 17 КО), он проведет защиту титула WBO Inter-Continental в первом полусреднем дивизионе в бою с британцем Тайроном Маккенной (21-2-1, 6 КО).
    В главном бою шоу чемпион мира WBO во втором полулегком весе из США Джамел Херринг (22-2, 10 КО) сразится с бывшим чемпионом, британцем Карлом Фрэмптоном (28-2, 16 КО).





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