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    20:37, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Турпутёвку разыграют среди вакцинированных в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау среди вакцинированных от коронавируса разыграют туристическую путевку. Такое решение приняла администрация одного из торговых центров, где находится пункт вакцинации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Каждый привившийся с сегодняшнего числа в прививочном пункте торгового центра получает лотерейный билет и проходит регистрацию. 15 августа будут подведены итоги акции и объявлен победитель. Он получит туристическую путёвку в Грузию», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

    В регионе функционирует 41 пункт вакцинации. Узнать о наличии вакцин можно по номеру Колл-центра 98-02-92.

    Как ранее сообщалось, число инфицированных COVID-19 растёт в Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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