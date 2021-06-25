Турпутёвку разыграют среди вакцинированных в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау среди вакцинированных от коронавируса разыграют туристическую путевку. Такое решение приняла администрация одного из торговых центров, где находится пункт вакцинации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый привившийся с сегодняшнего числа в прививочном пункте торгового центра получает лотерейный билет и проходит регистрацию. 15 августа будут подведены итоги акции и объявлен победитель. Он получит туристическую путёвку в Грузию», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

В регионе функционирует 41 пункт вакцинации. Узнать о наличии вакцин можно по номеру Колл-центра 98-02-92.

Как ранее сообщалось, число инфицированных COVID-19 растёт в Атырауской области.