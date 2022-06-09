9 Июня 2022 18:34

Турпутевки продавали через соцсети мошенники в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Трое жителей Петропавловска лишились денег после оформления туристических путевок через Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, рекламу туров горожане увидели в социальной сети, переписывались с менеджером в WhatsApp, отправляли предоплату за поездку через сервис «переводы» мобильного приложения. После получения денег «турагент» исчез. На звонки не отвечал, в мессенджере покупателей заблокировал.

Суммы ущерба – от 90 до 360 тыс. тенге. Сотрудники криминальной полиции ищут мошенников.

«Практика показывает, что злоумышленники не только действуют на сайтах рекламных объявлений, но и активно используют сезонные запросы с помощью соцсетей. Убедительно просим граждан не отправлять денежные средства малознакомым людям, внимательно изучать репутацию фирм и интернет-магазинов. В случае обмана – незамедлительно обращаться в полицию», - добавили в пресс-службе департамента полиции.