Туроператоры сообщили о росте спроса на туры по России до 35% благодаря кешбэку

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Спрос на путешествия по России благодаря весеннему этапу программы туристического кешбэка вырос до 35%, сообщили опрошенные ТАСС туроператоры. Это объясняется, в том числе тем, что отправиться в поездку с кешбэком можно в мае и июне, отметил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В Anex Tour подчеркнули, что в этот раз акция оказалась «очень актуальной», особенно в связи с небольшим выбором доступных направлений для отдыха

«В начале года увеличение спроса за счет кешбэка составило 15-20%, весенние этапы увеличили спрос на 30-35%, поскольку были добавлены май и июнь в периоды поездок. Это очень важные месяцы для поездок на море», - сказал он.

По данным туроператора «Русский экспресс», программа позволила увеличить спрос на поездки по России на 25-30%. Увеличение продаж туров по стране зафиксировали и в Anex Tour. В компании подчеркнули, что в этот раз акция оказалась «очень актуальной», особенно в связи с небольшим выбором доступных направлений для отдыха. В последнюю неделю ее действия туроператор заметил увеличение продаж, однако это может быть связано не только с информацией о продлении программы, но и с приближением высокого туристического сезона.

Туроператоры рассказали, что абсолютным лидером продаж по программе кешбэка стал Краснодарский край. Высоким спросом пользовались путевки в Кавказские Минеральные Воды, Крым и Санкт-Петербург. Клиенты туроператора «Дельфин» также приобретали туры в Подмосковье, клиенты Anex Tour - на Алтай и в Калининград. В Fun&Sun (бывший «TUI Россия») рассказали о популярности экскурсионных туров в Казань, Тюмень и Москву, в том числе на базе чартерных рейсов.

Изменений предпочтений россиян по сравнению с прошлогодним весенним этапом программы не произошло, рассказал Ромашкин. В «Русском экспрессе» зафиксировали большое количество бронирований туров на горнолыжные курорты, в частности, на Красную поляну, а также на путевки в санатории Кубани и Кавминвод. В Anex Tour отметили, что в связи с закрытием ряда аэропортов на российском юге туристы в основном приобретают путевки только с наземным обслуживанием или с железнодорожной перевозкой.

Чаще всего россияне приобретали путевки по акции на май и июнь. По данным Fun&Sun, 80% проданных на майские праздники туров были куплены по программе кешбэка. Высоким спросом также пользовались поездки на период весенних школьных каникул, добавили в компании.

Планируется провести также осенний этап продаж туров с кешбэком.