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Туроператоры продавали фиктивные паспорта вакцинации

9 Августа 2021 12:49
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Туроператоры продавали фиктивные паспорта вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МВД Нурдильда Ораз сообщил о результатах Межведомственной встречи касательно недопущения распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На минувшей неделе в Министерстве внутренних дел состоялось рабочее совещание по исполнению поручений Главы государства по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В мероприятии приняли участие руководство КНБ, Генеральной прокуратуры, Агентства по противодействию коррупции, Министерства здравоохранения, Министерства информации и общественного развития, а также члены Межведомственной специальной группы при МВД РК», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

В ходе совещания министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил, что выявлены целые схемы предоставления поддельных медицинских документов.

«Отдельные туроператоры занимались изготовлением и продажей фиктивных паспортов вакцинации. Более того, пресечены факты их реализации на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и в пунктах пропуска Государственной границы», - отметил спикер.

«Глава ведомства напомнил, что Президент поручил создать Межведомственную специальную группу при МВД, которая будет координировать работу по пресечению фактов подделки и продажи фиктивных паспортов вакцинации и результатов ПЦР-тестирования. В этой связи, определен порядок взаимодействия по сбору и обработке информации, а также по мерам реагирования на выявленные факты», - заключил представитель МВД.



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#МВД РК   #Коронавирус в РК   #Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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