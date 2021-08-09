Туроператоры продавали фиктивные паспорта вакцинации
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МВД Нурдильда Ораз сообщил о результатах Межведомственной встречи касательно недопущения распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На минувшей неделе в Министерстве внутренних дел состоялось рабочее совещание по исполнению поручений Главы государства по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В мероприятии приняли участие руководство КНБ, Генеральной прокуратуры, Агентства по противодействию коррупции, Министерства здравоохранения, Министерства информации и общественного развития, а также члены Межведомственной специальной группы при МВД РК», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.
В ходе совещания министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил, что выявлены целые схемы предоставления поддельных медицинских документов.
«Отдельные туроператоры занимались изготовлением и продажей фиктивных паспортов вакцинации. Более того, пресечены факты их реализации на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и в пунктах пропуска Государственной границы», - отметил спикер.
«Глава ведомства напомнил, что Президент поручил создать Межведомственную специальную группу при МВД, которая будет координировать работу по пресечению фактов подделки и продажи фиктивных паспортов вакцинации и результатов ПЦР-тестирования. В этой связи, определен порядок взаимодействия по сбору и обработке информации, а также по мерам реагирования на выявленные факты», - заключил представитель МВД.
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