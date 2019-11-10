Туроператоры оценили потенциал Тараза, Шымкента, Туркестана и Актау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туристский потенциал южных регионов страны оценили представители туркомпаний городов Алматы и Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kazakh Tourism.

За шесть дней информационного тура участники сформировали свое мнение по продвижению турпродуктов в таких городах, как Тараз, Шымкент, Сарыагаш и Туркестан. По их мнению, путевки в города, расположенные вдоль древнего Шелкового пути, будут иметь хороший спрос не только со стороны иностранных туристов, но и среди жителей Казахстана.

В то же время, участники отметили некоторые проблемы, которые встречаются повсеместно. В том числе, нехватка гидов-экскурсоводов, владеющих иностранными языками, создания комфортных условий на объектах туристского значения, внедрение культуры гостеприимства, организация досуговых мероприятий в оздоровительных учреждениях - все эти вопросы требуют скорейшего решения.





«Организация подобных инфотуров помогает определить, какие объекты уже сегодня можно включать в программы наших туров, а также сформировать практические рекомендации в целях повышения потенциала определенных турнаправлений», -отметила одна из участниц информационного тура, Салтанат Абжанова. По мнению заслуженного работника туризма, каждая мелочь, начиная от меню на трех языках до разработки культурной программы, играет важную роль в создании и продвижении качественного турпродукта.

Напомним, в рамках второго информационного тура туроператоры следовали по маршруту Тараз – Шымкент – Сарыагаш – Туркестан - Актау. Цель информационного тура - стимулирование внутреннего туризма и повышение осведомленности о туристском потенциале регионов страны.

Мероприятие является продолжением цикла информационных туров по регионам Казахстана, реализуемых по заказу Министерства культуры и спорта РК АО «НК «Kazakh Tourism». Ранее подобный инфотур был организован в мае текущего года, в рамках которого туроператоры из 4 регионов Западного Казахстана посетили туристские объекты по маршруту Нур-Султан – Бурабай – Шымкент – Сарыагаш – Алматы – Алматинская область – Восточно-Казахстанская область.

Второй по счету информационный тур продлился до 9 ноября 2019 года и завершился в городе Актау.

Национальная компания «Kazakh Tourism» была создана постановлением Правительства Республики Казахстан в июле 2017 года. Основными задачами компании являются продвижение туристического потенциала страны за рубежом, а также привлечение инвестиций в туристскую отрасль Казахстана.



