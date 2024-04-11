Туроператоры собрали 20 млн тенге в помощь пострадавшим от паводков

Министерство туризма и спорта Казахстана совместно с туристическим сообществом направили дополнительные средства на специальный счет фонда для борьбы с паводками, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители сферы туризма и спорта помогли организовать сбор для помощи пострадавшим от паводков в регионах страны. В их числе отель Rixos Water World Aktau, горный курорт «Шымбулак», базы отдыха «Лес» и «Тепло», которые собрали гуманитарную помощь жителям пострадавших регионов.



Корпоративный Фонд «Туристік Қамқор» совместно с туроператорами Казахстана «FunSun», «Anex tour Kazakhstan», «Selfie Travel», «Kompas», «KazunionAlliance», «Pegas Kazakhstan», «Calypso Tour KZ», «Crystal Bay Kazakhstan», «ABK Tourism», «Join UP» и другие собрали 20 миллионов тенге для оказания помощи казахстанцам, пострадавшим от стихии. Также Фонд закупил первые необходимые товары и оборудование для спасателей и волонтеров, которые были направлены в Атыраускую область.

Одна из крупных авиакомпаний Казахстана оказала безвозмездную помощь в транспортировке первых трех тонн гуманитарного груза для пострадавших от наводнений в Западном Казахстане.

Алматинским общественным фондом «Qamqor Charity» этим же рейсом отправлены предметы первой необходимости и продукты питания. Ожидается, что будет доставлено до 10 тонн груза по мере его сбора самолетами Air Astana и FlyArystan.

- Половина регионов Казахстана столкнулась с паводками и борется с их последствиями. Ситуация серьезная, она находится на постоянном контроле Президента. Принимаются все необходимые меры для поддержки пострадавших в зоне паводков. Безопасность людей является главным приоритетом, потому что ничего нет выше ценности человеческой жизни. Туристическое сообщество сплотилось в этот момент и принимает активное участие в помощи людям на передовой. Они предложили места размещения для временного расположения пострадавших. Хотелось бы выразить благодарность всем представителям сферы туризма, которые не остались в стороне в борьбе с этим стихийным бедствием, - сказал заместитель министра туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

Также представитель компании «Kazakh Tourism» принимает участие в ликвидации последствий паводков в городе Кульсары Атырауской области, которому ряд сотрудников перечислили определенные суммы для последующей передачи пострадавшим этого города.