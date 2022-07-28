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Турниры серии Tennis Europe и ATF пройдут в Казахстане
28 Июля 2022 20:58

Турниры серии Tennis Europe и ATF пройдут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане осенний теннисный сезон будет довольно насыщенным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

С 3 по 19 сентября в Шымкенте пройдут сразу два турнира серии ATF, самой высокой категории А и первой категории среди игроков до 14 лет. В в Алматы состоятся также два турнира, но уже серии Tennis Europe третьей категории среди юниоров до 14 лет.

Все 4 турнира гарантируют минимум 5 матчей для каждого участника. Турниры пройдут с розыгрышем всех мест.

«От лица федерации тенниса Казахстана хочу поблагодарить Азиатскую федерацию тенниса и ассоциацию Tennis Europe, что доверили нам провести такие важные соревнования. Мы сделаем все возможное, чтобы организовать турниры на самом высоком уровне. Также хочу обрадовать потенциальных участников из Казахстана и зарубежных стран, что все 4 турнира включают в себя питание и проживание игроков за счет организаторов», - сообщил менеджер ФТК по развитию игроков 10-14 лет Шухрат Каюмов.


Фото: catherineasquithgallery.com



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