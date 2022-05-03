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Турнирную таблицу чемпионата Казахстана по футболу возглавил Тараз
3 Мая 2022 02:07
Турнирную таблицу чемпионата Казахстана по футболу возглавил Тараз

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В очередном туре чемпионата страны футболисты «Тараза» одержали победу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После девятого тура чемпионата Казахстана футбольный клуб «Тараз» вышел в лидеры национального первенства.

«В гостевом матче жамбылцы обыграли «Махтаарал» со счетом 1:0, - отметили в пресс-службе клуба. - Единственный гол в матче на 78 минуте забил капитан команды Максат Амирханов. Игра проходила на встречных курсах, но в конце игры таразцы атаковали заметно острее и в итоге добились победы».

Теперь у таразской команды 17 очков и первое место в турнирной таблице.

На одно очко меньше у актаусского «Каспия», который чуть ранее уступил «Аксу» – 0:2. Далее сразу четыре команды – «Астана», «Ордабасы», «Атырау» и «Актобе». Они набрали по 14 очков.

«Тараз» использует в своем составе только четырех легионеров, один из которых в данное время травмирован. Костяк команды составляют местные воспитанники, которые и приносят очки команде.

После матча главный тренер команды «Тараз» Нуркен Мазбаев прокомментировал игру с ФК «Махтаарал».

«Очередная сложная игра, - отметил спикер. - Вы видели, что ввиду непростого турнирного положения «Махтаарал» приложил все силы на поле. В первом тайме у нас игра не очень получалась. Обе команды преследовали собственные цели, хотели положительного результата. Мы придерживались своей тактики, пытаясь максимально обезопасить свои ворота. Во втором тайме силы наших ребят немного поубавились из-за плотного графика игр. Пришлось прибегнуть к заменам, которые принесли забитый мяч и победу. Благодарю ребят за то, что выложились на поле».

На интересующий многих болельщиков вопрос, переходит ли игрок «Тараза» Бауыржан Байтана в «Астану», главный тренер команды ответил: «Такое впервые слышу. В клуб такое предложение не поступало, но в любом случае Байтана сейчас нам самим нужен».

Ранее на своем поле таразцы приняли команду города Актобе, одержав победу со счетом 3:0. По итогам восьми туров «Тараз» оказался в тройке лидеров чемпионата Казахстана.


Автор:
Корреспондент

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