Турнир в память о погибших шахтерах проходит в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде 11 февраля стартовал республиканский турнир по легкой атлетике, посвященный памяти героя труда, шахтера Яуды Мусагалиева. С этого года турнир проводится в память о погибших шахтерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первое первенство в честь легендарного карагандинского горняка прошло в 1976 году и стало традиционным. С 2022-ого турнир будет также проводиться в память о шахтерах, погибших на предприятиях нашего региона.

В первенстве, которое проходит 11 и 12 февраля в легкоатлетическом манеже им. К. Нуржанова, приняли участие 163 молодых спортсмена 2005-2006 г.р. Участники прибыли из Нур-Султана, Петропавловска, Кокшетау, поселка Есиль Акмолинской области, Темиртау, Абая, Сарани, Шахтинска, Караганды, с. Саумалколь Северо-Казахстанской области. Они будут бороться за победы в таких видах, как: прыжки в высоту и длину, толкание ядра, бег на 50, 300, 600, 1500, 3000 метров, 50 м с барьерами и эстафеты.

В свое время на этом турнире соревновались будущие участники Олимпийских игр: Анна Тарасова (Сидней 2000 г.), Гарифа (Мухамедсадыкова) Куку (Сидней 2000 г.), Вячеслав Муравьев (Пекин 2008 г., Лондон 2012 г.), Ольга (Блудова) Сафронова (Лондон 2012 г., Рио-де-Жанейро 2016 г.), Александра (Кузина) Романова (Рио-де-Жанейро 2016 г.).

Организаторы соревнований – управление физической культуры и спорта Карагандинской области, КГКП «ОСДЮШОР легкой атлетики», Общественное объединение «Профсоюз угольщиков «Қорғау».

Хорошим стимулом для участников соревнований является материальное поощрение за установление высшего достижения турнира.