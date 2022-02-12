+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Турнир в память о погибших шахтерах проходит в Караганде

12 Февраля 2022 14:48
Поделиться:
Турнир в память о погибших шахтерах проходит в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде 11 февраля стартовал республиканский турнир по легкой атлетике, посвященный памяти героя труда, шахтера Яуды Мусагалиева. С этого года турнир проводится в память о погибших шахтерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Казахстанский конькобежец дебютировал на Олимпийских играх
Пекин-2022: Казахстанские лыжницы в эстафете 4×5 км стали 15-ми на Олимпиаде Пекин-2022: Сборная США завоевала «золото» в микс сноуборд-кроссе на Олимпиаде Глава МОК Томас Бах встретился с атлетами в олимпийской деревне Чжанцзякоу

Первое первенство в честь легендарного карагандинского горняка прошло в 1976 году и стало традиционным. С 2022-ого турнир будет также проводиться в память о шахтерах, погибших на предприятиях нашего региона.

В первенстве, которое проходит 11 и 12 февраля в легкоатлетическом манеже им. К. Нуржанова, приняли участие 163 молодых спортсмена 2005-2006 г.р. Участники прибыли из Нур-Султана, Петропавловска, Кокшетау, поселка Есиль Акмолинской области, Темиртау, Абая, Сарани, Шахтинска, Караганды, с. Саумалколь Северо-Казахстанской области. Они будут бороться за победы в таких видах, как: прыжки в высоту и длину, толкание ядра, бег на 50, 300, 600, 1500, 3000 метров, 50 м с барьерами и эстафеты.

В свое время на этом турнире соревновались будущие участники Олимпийских игр: Анна Тарасова (Сидней 2000 г.), Гарифа (Мухамедсадыкова) Куку (Сидней 2000 г.), Вячеслав Муравьев (Пекин 2008 г., Лондон 2012 г.), Ольга (Блудова) Сафронова (Лондон 2012 г., Рио-де-Жанейро 2016 г.), Александра (Кузина) Романова (Рио-де-Жанейро 2016 г.).

Организаторы соревнований – управление физической культуры и спорта Карагандинской области, КГКП «ОСДЮШОР легкой атлетики», Общественное объединение «Профсоюз угольщиков «Қорғау».

Хорошим стимулом для участников соревнований является материальное поощрение за установление высшего достижения турнира.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Спорт   #Память  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Казахстанский конькобежец дебютировал на Олимпийских играх
Пекин-2022: Казахстанские лыжницы в эстафете 4×5 км стали 15-ми на Олимпиаде
Пекин-2022: Сборная США завоевала «золото» в микс сноуборд-кроссе на Олимпиаде
Глава МОК Томас Бах встретился с атлетами в олимпийской деревне Чжанцзякоу
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью корпорации «КАМАЗ»
2 Министр обороны РК проверил воинские части Алматинского и Капшагайского гарнизонов
3 Задержан замруководителя управления здравоохранения Атырауской области
4 Президент РК посетил комплекс «ТАНЕКО»
5 В Минобороны обозначили приоритеты в воспитательной работе с военнослужащими
6 Президента Казахстана наградили татарстанским орденом
Читайте также
Сборная США по хоккею выиграла команду Канады на Олимпиаде в Пекине
Как пройдут выборы в президенты Казахстанской федерации футбола
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью корпорации «КАМАЗ»
Министр обороны РК проверил воинские части Алматинского и Капшагайского гарнизонов
Задержан замруководителя управления здравоохранения Атырауской области
Президент РК посетил комплекс «ТАНЕКО»
В Минобороны обозначили приоритеты в воспитательной работе с военнослужащими
Президента Казахстана наградили татарстанским орденом
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив