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Турнир Тюркского совета по текболу предложила провести Венгрия

Автор:  
Мадибек Джанибеков
20 Сентября 2021, 22:43
Турнир Тюркского совета по текболу предложила провести Венгрия

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Провести первый международный турнир Тюркского совета по новому виду спорта-текболу предложила Венгрия. Об этом сегодня в Ташкенте в ходе 5-го заседания министров по делам молодежи и спорта Тюркского совета сообщил генеральный директор спортивной дипломатии Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Истван Иглои-Наги, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Венгерский дипломат рассказал присутствующим о развитии данного вида спорта у себя на родине, а также популяризации текбола в других странах.

«Главная цель - развитие и популяризация нового вида спорта, подготовка профессиональных и любительских спортсменов в этом виде, а также пропаганда здорового образа жизни среди населения. В марте 2021 года Международная федерация текбола, Министерство народного образования и Национальный олимпийский комитет Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве. Хотелось бы, чтобы текбол начал развиваться и в других странах Тюркского совета», - сказал дипломат.

Презентацию текбола перед присутствующими продемонстрировали венгерские спортсмены.

Текбол – новый вид спорта, напоминающий настольный теннис , где используется искривленный стол и мяч, похожий на футбольный, ударять по которому можно любой частью тела, кроме рук.

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Текбол был изобретен в 2014 году в Венгрии двумя любителями футбола: Габором Боршани, бывшим профессиональным футболистом, и Виктором Хусаром, программистом. Ряд футболистов мирового класса (например, Неймар и Коутиньо) уже приняли участие в соревнованиях, обсуждается возможный олимпийский статус этого вида спорта.


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