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Турнир ТОП-12  по настольному теннису прошел в Алматы

27 Декабря 2021 16:00
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Турнир ТОП-12  по настольному теннису прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился турнир ТОП-12, являющийся важным этапом отбора в национальную команду по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Среди женщин в финале абсолютная чемпионка республики 2020 года Зауреш Акашева (Караганда) со счётом 4:1 победила Анастасию Лаврову из Нур-Султана. В матче за третье место Сарвиноз Миркадирова (Шымкент) легко прошла Анель Бахыт (Шымкент) 4:0.

Далее в турнирной таблице разместились Ангелина Романовская (Павлодарская область), Александра Смирнова (Караганда), Арай Ашкеева (Караганда), Жанерке Кошкумбаева (Караганда), Гузель Торшаева (Мангистауская область), Гаухар Алмагамбетова (Западно-Казахстанская область), Малика Сандыбаева (Нур-Султан), Алиса Цвигун (Нур-Султан).

У мужчин первым стал Айдос Кенжигулов (Западно-Казахстанская область), на втором месте - Денис Жолудев (Восточно-Казахстанская область), на третьем - Эрик Райтер (Караганда). За чемпионом и призёрами следуют Сагантай Курмамбаев (Восточно-Казахстанская область), Алан Курмангалиев (Караганда), Владислав Захаров (Караганда), Санжар Жубанов (Западно-Казахстанская область), Искандер Харки (Жамбылская область), Ирисбек Артукметов (Шымкент), Дастан Кенжигулов (Западно-Казахстанская область), Бакдаулет Акимали (Шымкент), Деас Мархабаев (Актюбинская область).


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#Алматы   #Спорт  
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