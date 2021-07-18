РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:00, 18 Июль 2021 | GMT +6

    Турнир «Tomiris W 60» в Нур-Султане выиграла первая ракетка Грузии

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана завершился женский международный турнир серии ITF Women's World Tennis - «Tomiris W 60», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Первая ракетка Грузии в трехчасовой упорной битве взяла верх над россиянкой Валерией Савиных со счетом 4:6, 6:3, 6:2. За 2 часа и 32 минуты матча Мариам сделала три эйса и 11 брейков, 14 раз ошибившись при подаче. Тогда как Валерия три раза подала навылет и реализовала восемь брейк-пойнтов, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 3:1 в пользу спортсменки из Грузии.

    «Хочу поблагодарить соперницу за отличную игру. Организаторы соревнования проделали потрясающую работу, все прошло на высшем уровне и это все несмотря на капризы погоды. Это мой первый титул серии W60 и теперь столица Казахстана навсегда останется в моем сердце, буду сюда приезжать с большой радостью. Үлкен рахмет!» - сказала Болквадзе.
    Теги:
    Спорт Грузия Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!