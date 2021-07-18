Турнир «Tomiris W 60» в Нур-Султане выиграла первая ракетка Грузии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана завершился женский международный турнир серии ITF Women's World Tennis - «Tomiris W 60», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Первая ракетка Грузии в трехчасовой упорной битве взяла верх над россиянкой Валерией Савиных со счетом 4:6, 6:3, 6:2. За 2 часа и 32 минуты матча Мариам сделала три эйса и 11 брейков, 14 раз ошибившись при подаче. Тогда как Валерия три раза подала навылет и реализовала восемь брейк-пойнтов, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 3:1 в пользу спортсменки из Грузии.

«Хочу поблагодарить соперницу за отличную игру. Организаторы соревнования проделали потрясающую работу, все прошло на высшем уровне и это все несмотря на капризы погоды. Это мой первый титул серии W60 и теперь столица Казахстана навсегда останется в моем сердце, буду сюда приезжать с большой радостью. Үлкен рахмет!» - сказала Болквадзе.