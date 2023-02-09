Турнир Tartyl Fest дал молодежи особую мотивацию – победитель этапа в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Акберен Куандыков из Аральского района Кызылординской области в прошлом году на турнире «Tartyl Fest» был близок к обновлению рекорда. Среди земляков равных ему не нашлось. Многим может показаться, что подтягивание на перекладине – легкое занятие. В действительности, даже 10 раз подтянуться не так уж легко. Акберен занимается этим видом спорта пять лет и теперь будет защищать честь области на республиканском первенстве. Спортсмен рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о том, как он готовится к предстоящим соревнованиям – гранд-финалу республиканского турнира «Tartyl Fest», который пройдет в Астане 18 февраля.

– Акберен, какую цель Вы ставили перед собой на областном этапе турнира?

– В этот виде спорта я оказался случайно. Около пяти лет назад у меня возникли проблемы со здоровьем, мне сделали операцию. Человек, который поддерживает себя в форме, всегда может преодолеть любые трудности. Мне захотелось укрепить свое здоровье. Я начал бегать и подтягиваться на перекладине, занимаюсь этим постоянно, и не жалею. Сейчас у меня нет никаких проблем со здоровьем. Когда услышал о том, что в стране проходит турнир «Tartyl Fest», решил принять в нем участие. Стал готовиться к соревнованиям. Вообще в подтягивании на перекладине тоже есть свои секреты. Я каждый день старался улучшить свою подготовку. На отборочном этапе республиканского турнира в Кызылорде приложил все силы, чтобы стать победителем.

– Мы знаем, что на тех соревнованиях Вы вплотную приблизились к тому, чтобы обновить рекорд. Чего не хватило в тот момент?

– Вы правы, на соревнованиях возникают разные ситуации. Да, в ходе состязаний я выступал уверенно. У меня была цель обновить рекорд. Разве я не готовился к этому? Возможно, я проявил в тот момент слабость, с психологической точки зрения. Так или иначе, поставленной цели я не достиг. И все же, рад тому, что оказался в числе победителей. В тех городах, где этапы турнира проходили после Кызылорды, некоторые обновили рекорды. Теперь я получил возможность состязаться с ними. Приложу все силы, чтобы исправить свое прошлогоднее упущение.

– Похоже, соперники у Вас будут не слабые.

– Это закономерно для любых соревнований. Участники хотят стать победителями. Теперь всех нас ждет состязание на республиканском уровне. За главный приз будут бороться опытные спортсмены из всех регионов страны. Я рад, что оказался среди них. Когда-то я начал заниматься на турнике, чтобы поправить здоровье. А сейчас я смогу выступить от целой области. Я готовлюсь к этому. Если добьюсь победы, то у меня есть мечта – отправить отца в хадж.

– По Вашему мнению насколько интересен этот турнир для молодежи? Нужно ли проводить такие соревнования на постоянной основе?

– Услышав об этом турнире, много молодых парней решили в нем участвовать. Начали готовиться, заниматься на турнике. Многие стали уделять этому внимание, увлечение турником обрело массовый характер. Поэтому турнир принес большую пользу для молодежи. Перед соревнованиями меня поддержала моя семья. Это окрылило меня. В ходе турнира, действительно, немного волновался. Но поддержка близких мне людей сильно способствовала моему дальнейшему продвижению. Человек, поддерживающий форму, всегда здоров. Наверное, не у каждого человека есть возможность каждый день заниматься спортом. И все же, ничто не мешает выбрать время для подтягиваний на турнике, для физических упражнений. Я призываю всех придерживаться полезного здорового образа жизни. Считаю, что турнир даст большую мотивацию к занятию спортом для молодежи. Заметил, что у нас в области многие приняли участие в турнире. В целом, по стране число участников превысило несколько тысяч. За короткий срок турнир успел стать народным мероприятием. Поэтому, я за постоянное проведение турнира. Тогда численность участников возрастет еще больше.

– Сколько времени Вы уделяете спорту? Какие условия созданы в регионе для занятий спортом?

– Сейчас есть хорошие условия для поддержания спортивной формы. В Аральском районе центральный стадион стал местом сбора молодежи. Когда бывает свободное время, стараюсь находиться там. Это стало для меня правилом. В районе немало таких, как я. Призываю всех моих земляков заниматься спортом. Здоровые люди являются опорой государства. Чем постоянно болеть, тратить деньги на лечение, лучше поддерживать себя в форме. Радует то, что сейчас становится все больше людей, занимающихся физкультурой. Уверен, что их будет еще больше.

– Расскажи о своей семье?

– У меня есть отец и младший брат. Мама умерла в 2005 году. Я женат, у нас двое детей. У нас семейный бизнес – отец занимается торговлей, мы помогаем.

- Спасибо за интервью!





Фото из личного архива героя