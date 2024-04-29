Турнир среди сотрудников спортивных организаций провели в Караганде

В Караганде прошел двухдневный областной турнир среди сотрудников спортивных организаций. В соревнованиях приняли участие более 400 человек. Победителем стала команда областной специализированной школы олимпийского резерва по легкой атлетике, передает корреспондент агентства Kazinform.

Состязания проходят уже в третий раз. Участниками турнира в этом году стали сотрудники 39 спортивных школ городов и районов области. Причем это не тренеры или воспитанники, а руководящий состав, методисты, бухгалтеры, технический персонал.

В программе соревнований 10 видов спорта: бадминтон, асык ату, настольный теннис, дартс, волейбол, аркан тартыс, бес асык, стрельба из лука, шашки и лёгкая атлетика.

- Борьба была очень упорной. В спартакиаде участвует только административно-хозяйственная часть спортшкол. В этом году мы добавили еще четыре вида, чтобы участников стало больше. Турнир мотивирует людей заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. К примеру, в соревнованиях по дартсу участвовала врач. Ей 70 лет, но она полна сил и была рада посоревноваться с более молодыми коллегами. Это здорово, когда спорт увлекает и даёт возможность всем проявить свои скрытые таланты, – говорит Нурлан Тусупов, руководитель ОСДЮШ по лёгкой атлетике Карагандинской области.

Фото: управление физической культуры и спорта Карагандинской области

Не в первый раз в турнире участвует замдиректора по административно-хозяйственной части ДЮСШ Абайского района Тамариден Зейнешев.

- Я пробовал себя в дартсе и перетягивании каната. Атмосфера на соревнованиях замечательная, все друг друга поддерживают. Турнир такой, конечно, нужен. Это катализатор, чтобы держать себя в форме. А вообще нужно больше заниматься спортом, потому что в здоровом теле - здоровый дух, – считает Тамариден Зейнешев.

Хорошую подготовку соперников отметила методист ДЮСШ поселка Агадырь Шетского района Айжан Акылбекова.

- Соперники сильные, видно, что тренировались. Я участвовала в соревнованиях по бес асык и настольному теннису. Не думала победить, главное – участие. Для меня спорт – это здоровый образ жизни и пример молодому поколению, – говорит Айжан Акылбекова.

По итогам состязаний первое место заняла ОСДЮШОР по легкой атлетике, второе – ДЮСШ поселка Молодежного Осакаровского района, третье – ОСДЮШОР по велоспорту.

Победителей и призёров наградили дипломами и медалями, а также ценными подарками в номинациях.