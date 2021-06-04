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    15:10, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Турнир среди дворовых футбольных команд проведут в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске пройдет турнир по мини-футболу «QYZYLZHAR JR» среди дворовых команд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима города, турнир стартует 15 июня. Участвовать могут команды с игроками двух возрастных категорий: 10-12 лет и 13-15 лет.

    Представители/капитаны команд должны заполнить и подать заявку до 13 июня включительно. В заявке нужно указать не более 10 игроков с территориальной принадлежностью к определенному микрорайону. Минимальное количество игроков – 8. Заявки нужно отправить на электронную почту [email protected]. Обязательна расписка от родителя или официального опекуна о несении ответственности за здоровье ребенка при проведении турнира.

    Турнир будет проходить в два этапа: отборочный по микрорайонам города и финальный. Отборочный - по круговой системе, где выигравшая команда проходит в следующий этап турнира. В финальном - проводятся игры по системе «плей-офф» (на вылет).

    В городском акимате обещают, что победителей наградят ценными подарками, кубками, медалями и дипломами. Призеров – ценными подарками, медалями и дипломами.

    Организаторами турнира среди дворовых команд выступили акимат города, городской филиал партии «Nur Otan», маслихат Петропавловска и объединение «Молодежный маслихат по СКО».


    Теги:
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