Турнир «Qazaqstan Hockey Open» планируют сделать традиционным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В феврале на столичной «Барыс Арене» состоялся первый международный турнир «Parimatch Qazaqstan Hockey Open – 2021» с участием сборных команд Казахстана, России и Беларуси. Казахстанская федерация хоккея подводит итоги соревнования, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Сборная Казахстана одержала победы в матчах с командами Беларуси (5:2) и России (2:1 ОТ) и стала победителем турнира. В составе нашей команды выступили не только игроки «Барыса», но и клубов чемпионата Казахстана. У тренерского штаба была возможность просмотреть максимальное количество кандидатов в сборную. Итоги прошедшего турнира в интервью пресс-службе КФХ подвел генеральный директор Казахстанской федерации хоккея Глеб Каратаев.

- Мы впервые принимали подобный турнир, оценивать его на сегодняшний день сложно. Оценку должны давать болельщики, зрители. Но их, к сожалению, не было, сама организация прошла в стандартном режиме, - рассказывает Глеб Каратаев. – Мы уже проводили турниры под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), все отработано. По предварительным отзывам команд Беларуси и России соревнования прошли на хорошем уровне. Эти сборные готовы приезжать в Казахстан и поддерживают идею, чтобы подобные турниры были традиционными, ежегодными. Ну а в следующий раз мы уже посмотрим по зрителям, наполняемости и их оценкам.





- Почему решились провести подобный турнир, несмотря на все ограничения и ситуацию в мире?

- У нас в планах было принять участие в подобном турнире в декабре прошлого года в Минске. В октябре-ноябре ввели более жесткие ограничения в связи со второй волной пандемии, и мы заблаговременно отказались. Но федерации хоккея России и Беларуси изъявили желание приехать к нам, и мы начали подготовку, сделали запрос в межведомственную комиссию, получили одобрение, и турнир состоялся.

Также мы вели переговоры с другими федерациями – Южной Кореей, Словакией, Польшей, Венгрией. Но в связи с ограничениями, по возвращению из Казахстана они были бы вынуждены находиться на карантине. В некоторых европейских странах вообще был запрет на выезд. Поэтому мы ограничились тремя командами. Но чтобы турнир был расширенным, и команды гостей провели побольше матчей, мы организовали выставочные встречи со второй сборной Казахстана. К тому же для тренерского штаба появилась дополнительная возможность просмотреть игроков из команд Казахстана. Мы выполнили свою задачу, просмотрели хоккеистов, их уровень. С другой стороны, мы помогли нашим коллегам провести большее количество матчей за данный период.





- Были ли трудности с вызовом игроков из клубов Казахстана в разгар сезона?

- Трудностей с вызовом не было. Большинство игроков мы взяли из ведущих клубов – это «Сарыарка», «Торпедо» и «Номад», в относительно равном количестве, поэтому команды сильно не пострадали, с удовольствием откликнулись. Мы впервые такое количество игроков вызывали и в первую, и во вторую сборную. Игроки принимали участие и там, и там одновременно. Огромная благодарность руководству, тренерским штабам этих команд. Мы эту традицию продолжим, надеемся, что в следующем сезоне все-таки никаких ограничений по пандемии не будет, и мы под данное соревнование сделаем официальную паузу. В прошлом году сезон начался очень поздно, с задержкой в полтора месяца, и в связи с плотным графиком мы не смогли сделать паузу.





- Как оцениваете работу судейского корпуса?

- В этом году мы не стали приглашать судей из-за рубежа. Еще раз повторюсь, турнир готовился в очень сжатые сроки. Однако в следующем году мы обязательно пригласим по одному главному и одному линейному судье из стран-участниц, чтобы судьи получали международную практику. С нашей стороны будет также представлен лучший судейский корпус. Работу судей также оценю хорошо. Конечно, были в некоторых моментах недоработки. Но и без этого никак, работы очень много. Наши ребята получили хорошую международную практику. Все, кто работал на прошедших матчах, имеют лицензии Международной федерации хоккея. И если бы не отмена многих чемпионатов мира в этом году, я имею в виду первых и вторых дивизионов, наши судьи обязательно бы их обслуживали. К сожалению, этого не произошло.

У нас есть судьи, которые работают в российских лигах - это очень хороший показатель. В сентябре и октябре были случаи, когда на матчах КХЛ у прибывших судей обнаруживали коронавирус. Их тогда заменили наши специалисты. Присутствовал инспектор КХЛ, и он хорошо оценил качество судейства. Поэтому у нас растут действительно перспективные ребята. Летом запускаем ежегодную программу «Школа судей». Будем заниматься обучающей и воспитательной работой, чтобы появились новые судьи, повысилось качество судейства.

- Готовы ли уже озвучить планы на дальнейшую подготовку сборной к чемпионату мира?

- Планы по подготовке национальной сборной команды пока раскрывать рано. Поскольку буквально недавно были озвучены определенные моменты. Это и утверждение места проведения – Рига, Латвия. Сейчас мы с хоккейными федерациями, которые принимают участие в этом чемпионате, ведем переговоры по проведению товарищеских матчей непосредственно перед турниром. Пока предпосылок для «пузыря» нет, но в любой момент все может поменяться, от этого будет зависеть подготовка, наши выезды. Ближе к апрелю мы, надеюсь, сможем озвучить конкретные планы по подготовке сборной, по товарищеским матчам, целям, задачам и по предварительному составу.





Фото: пресс-служба КФХ