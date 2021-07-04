Турнир Qazaqstan Barysy стартовал в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На телеканале «Qazsport» в прямом эфире проходит турнир Qazaqstan Barysy. Турнир в этом году проводится в десятый раз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

37 палуанов будут сражаться за титулы «Aлтын тұяқ», «Aлтын белбеу» (Золотой пояс) и «Қазақстан чемпионы» (Чемпион Казахстана).

На открытии присутствовали первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов.

Поздравительную речь Президента Касым-Жомарта Токаева зачитал Даурен Абаев.

«Уважаемые палуаны и любители спорта! Сегодняшний турнир, который проводится в преддверии 30-летия Независимости РК, в преддверии Дня столицы, в год празднования 150-летия великого казахстанского борца Кажымукана Мунайтпасова, имеет огромное символическое значение. Это соревнование показывает, что героический дух и боевое мастерство наших предков передаются из поколения в поколение. В последнее время активно развивается и популяризуется казах куреси. Огромный вклад вносит республиканский турнир Qazaqstan Barysy, проводимый на приз Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева», - отмечается в поздравлении.

Глава государства отметил, что благодаря всесторонней пропаганде казахской борьбы наше искусство вошло в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

«Мастерство палуанов пробудит интерес молодежи к спорту, также откроет дорогу для воспитания молодежи в духе патриотизма. Желаю удачи палуанам в турнире», - говорится в поздравлении Президента РК.