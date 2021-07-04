РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:13, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Турнир Qazaqstan Barysy стартовал в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На телеканале «Qazsport» в прямом эфире проходит турнир Qazaqstan Barysy. Турнир в этом году проводится в десятый раз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    37 палуанов будут сражаться за титулы «Aлтын тұяқ», «Aлтын белбеу» (Золотой пояс) и «Қазақстан чемпионы» (Чемпион Казахстана).

    На открытии присутствовали первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов.

    Поздравительную речь Президента Касым-Жомарта Токаева зачитал Даурен Абаев.

    «Уважаемые палуаны и любители спорта! Сегодняшний турнир, который проводится в преддверии 30-летия Независимости РК, в преддверии Дня столицы, в год празднования 150-летия великого казахстанского борца Кажымукана Мунайтпасова, имеет огромное символическое значение. Это соревнование показывает, что героический дух и боевое мастерство наших предков передаются из поколения в поколение. В последнее время активно развивается и популяризуется казах куреси. Огромный вклад вносит республиканский турнир Qazaqstan Barysy, проводимый на приз Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева», - отмечается в поздравлении.

    Глава государства отметил, что благодаря всесторонней пропаганде казахской борьбы наше искусство вошло в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

    «Мастерство палуанов пробудит интерес молодежи к спорту, также откроет дорогу для воспитания молодежи в духе патриотизма. Желаю удачи палуанам в турнире», - говорится в поздравлении Президента РК.


    Теги:
    Спорт Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:20
    Гребцы Кирилл Тубаев и Тимофей Емельянов завоевали бронзовые медали Азиатских игр
    Сегодня, 09:00
    Мини-трактор своими руками собрал сельчанин из ЗКО
    Сегодня, 08:43
    20 многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций могут построить в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!