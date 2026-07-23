Турнир по Dota 2 с призовым фондом $1 млн пройдет в Астане

Одни из сильнейших команд мира по Dota 2 разыграют призовой фонд в размере $1 млн на международном турнире в Астане, который пройдет в рамках «Игр будущего 2026», передает корреспондент Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

В Астане со 2 по 5 августа состоится международный турнир по Dota 2 с призовым фондом в размере $1 млн. Соревнования войдут в программу мультиспортивного события «Игры будущего 2026», которое пройдет в столице Казахстана с 29 июля по 9 августа.

За победу поборются 16 команд из Китая, Казахстана, стран Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Восточной Европы и других регионов. Среди участников — чемпионы мира, финалисты The International, главного ежегодного турнира по Dota 2, а также игроки с многолетним опытом выступлений на крупнейших международных соревнованиях.

Dota 2 — командная стратегическая игра в жанре MOBA, в которой две команды по пять игроков сражаются на виртуальной арене. Цель каждой команды — уничтожить главную базу соперника, одновременно защищая собственную. Успех зависит от стратегии, командного взаимодействия и скорости принятия решений.

Казахстан на турнире представит команда Rune Eaters. В ее состав вошли Даниял Алибай (xsvampire), Абдималик Сайлау (Malik), Алим Беспаев (aik), Айбек Токаев (naive-) и Никита Остахов (Nicky`Cool). На домашнем турнире команда сыграет с сильнейшими зарубежными соперниками при поддержке казахстанских болельщиков.

На групповом этапе 16 участников будут разделены на четыре группы по четыре команды. Матчи пройдут в формате best-of-three — до двух побед. Плей-офф состоится по системе прямого выбывания, а победитель турнира определится в гранд-финале, который пройдет в формате best-of-five — до трех побед.

Матчи турнира пройдут во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане.