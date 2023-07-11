Турнир по запуску бумажных самолетиков прошел в колонии Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В учреждении №33 ДУИС по Карагандинской области и по области Улытау прошли соревнования по запуску бумажных самолетов.

Таким образом администрация учреждения решила организовать досуг осужденных. Как оказалось, желающих принять участие в необычном соревновании оказалось не мало. На объявление турнира по запуску бумажных самолетиков откликнулись осужденные из разных отрядов, и применяли различные техники по складыванию бумаги.

Турнир проходил по категории «Дальность». Всего в соревнованиях приняло участие 11 осужденных. У участников было две попытки, чтобы забросить свой бумажный самолетик на самое дальнее расстояние.

По итогам соревнований победу одержал осужденный Бубнов. Сконструированный им бумажный самолет пролетел 30,5 метров.

«Со стороны турнир может показаться детской забавой, но мероприятия такого характера дарят массу положительных эмоций осужденным. В период меры отбывания наказания в исправительном учреждении важнейшую роль играет организация досуга осужденных, это влияет на снижение отрицательных последствий пребывания в местах лишения свободы и в улучшении перспектив на последующую ресоциализацию», - отметил майор юстиции Айдос Аширбеков.