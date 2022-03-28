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    09:21, 28 Март 2022 | GMT +6

    Турнир по волейболу в честь погибших сотрудников ОВД провели в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе прошел турнир по волейболу среди сотрудников правоохранительных и специальных органов, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Участие в турнире приняло 26 сборных команд, представляющие весь правоохранительный блок Актюбинской области.

    «Есть такая профессия - Родину защищать», и эта святая обязанность людей, которые носят погоны, всегда была, есть и будет, пока существуют вечные понятия чести, доблести, любви к Родине, пока мы храним память о наших погибших товарищах! Герои живы, пока мы о них помним, пока память об их подвиге передаётся из поколения в поколение. Светлая память и вечная слава всем, кто погиб, защищая свою Родину, своих родных, друзей. Низкий поклон родственникам и близким погибших героев», - сказал, открывая соревнование, начальник областного департамента полиции Абай Жусупов.

    Участников турнира приветствовали начальник ДКНБ Рустем Неталиев и ветераны органов внутренних дел. Также на официальной церемонии открытия начальник департамента полиции А. Жусупов вручил цветы и ценные подарки вдовам и родственникам погибших сотрудников при исполнении служебного долга.

    По итогам соревнования первое место завоевала команда департамента КНБ, второе место - департамента по ЧС и третье место- команда департамента полиции. Всем победителям и призерам, а также лучшим игрокам по номинациям были вручены ценные призы и награды.


    Теги:
    МВД РК Спорт Регионы Казахстана Правоохранительные органы Актюбинская область
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