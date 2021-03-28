Турнир по волейболу памяти Газиза Байтасова прошел в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Память об отважном полицейском Газизе Байтасове свято чтят жамбылцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О прошедшем в Таразе турнире по волейболу памяти Халық Қаһарманы Газизе Байтасове сообщил на своей странице в Facebook начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.

«Сегодня в физкультурно-спортивном комплексе «Динамо» состоялся областной турнир по волейболу памяти Халық Қаһарманы Газиза Байтасова. Организатором выступил департамент полиции Жамбылской области. Спортивное мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных норм. За звание лучшего боролись десять команд. По итогам турнира первое место заняла команда департамента Комитета национальной безопасности, на вторую ступень поднялась команда ТОО «Казфосфат», третье место досталось команде департамента полиции, на четвертом оказалась команда департамента чрезвычайных ситуаций», - написал генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.

Сообщается, что на открытии турнира присутствовали депутат Сената Парламента РК Абдалы Нуралиев, государственный деятель, Почетный гражданин Жамбылской области Муратбай Жолдасбаев, председатель консультативно-совещательного органа департамента полиции области, Қазақстанның Еңбек Ері Мукаш Искандиров, начальник областного ДКНБ Марат Ирменов, начальник департамента госдоходов Кайрат Кармандаев, начальник департамента УИС Тенизжан Жанибеков, сыновья Газиза Байтасова Арманжан и Адильжан.

«На 2021 год запланировано немало мероприятий, посвящённых юбилею Народного героя капитана полиции Газиза Байтасова. Напомним, что если бы он остался жив, то третьего апреля ему исполнилось бы 50 лет...» - написал генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.

Напомним, в Таразе 12 ноября 2011 года в результате преступлений, совершенных приверженцем джихадистского движения, погибли семеро человек, в том числе пятеро сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских лиц, ранены трое сотрудников органов внутренних дел. Командир первого взвода отдельного батальона дорожной полиции Газиз Байтасов тогда ценой собственной жизни преградил путь преступнику.

Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева за выдающиеся заслуги перед Отечеством, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Байтасову Газизу Абдибековичу - командиру первого взвода отдельного батальона дорожной полиции ДВД Жамбылской области присвоено звание «Халық қаһарманы» (посмертно).

Память героя увековечена в его родном селе Туймекент Байзакского района в названии школы, в которой он учился. В райцентре Сарыкемер, на Аллее Славы, установлена мемориальная доска. В Таразе рядом со зданием департамента полиции установлен бюст «Халық Қаһарманы» Газиза Байтасова. Музей полиции посещают ветераны, сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие, студенты вузов и колледжей, гости Жамбылской области, проводятся экскурсии для учащихся.