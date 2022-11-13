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    00:16, 13 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Турнир по волейболу для молодежи без профессии провели в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Финал турнира по волейболу в рамках проекта «NS Жас Жігер» прошёл в столице. В турнире приняли участие представители NEET, то есть молодые люди, которые не учатся и не имеют заработка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Цель проекта «NS Жас Жігер» – социализация и развитие молодежи. Сегодняшний турнир был организован для поддержки лиц категории NEET, которые в силу разных обстоятельств не учатся и не имеют постоянного заработка.

    «Я очень рад, что мне довелось участвовать в этом турнире. У меня не так много возможностей вести активную социальную жизнь. Многие ребята, которые не работают, знают, что если нет профессии, то реализовывать себя в обществе становится сложнее. Но сегодня я почувствовал себя частью чего-то масштабного и интересного, спасибо организаторам турнира за это», - сказал один из участников Николай Назаренко.

    По итогам турнира 40 человек были награждены денежными призами и сертификатами. Среди звездных гостей, вручавших награды, были казахский силач, рекордсмен Книги Гиннеса и четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Цырульников, мастер спорта по рукопашному бою Темир Спатаев и основатель Street Workout Kazakhstan Айтым Жакупов.

    В рамках проекта «NS Жас Жігер» до конца текущего года запланированы такие мероприятия, как турниры по футболу среди молодежи категории NEET и разъяснительные работы с участием социологов и психологов в специализированных школах для трудных подростков.


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