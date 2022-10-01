Турнир по водному поло пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Завтра, 1 октября, в Алматы стартует крупный турнир по водному поло, посвященный 80-летнему юбилею именитого тренера Льва Смолеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Лев Смолеев является заслуженным тренером КазССР (1974), заслуженным тренером СССР (1984 г). За долгие годы работы детским тренером по водному поло Лев Николаевич воспитал более тысячи казахстанских ватерполистов, многие из которых в дальнейшем стали призерами и чемпионами СССР, чемпионатов Азии, Азиатских игр, чемпионами и участниками Олимпийских игр.

«Я рад, что мы все можем собраться, встретиться. И я хочу сказать, что мне повезло и везет, что у меня были и есть прекрасные ученики, хорошие парни. Я это говорю всем и всегда. Я скромный человек. Но хочу сказать спасибо всем, кто приехал, кто принял решение в мою честь провести такой турнир.

Сам я поздно попал в водное поло - в 16 лет. Умел играть в футбол, баскетбол, на лыжах бегал. Однако, когда я прыгнул в воду, то удивился, что был полным нулем. Ничего не умел. И меня так все заинтересовало. В итоге так полюбил этот вид спорта, что уже 64 года в нем. Считай, на всю жизнь. То, что мне не хватало, то, что недополучил в свое время, я пытался дать ребятам, привить им. Надеюсь, что все у меня получилось»,- сказал Лев Смолеев.

В соревнованиях примут участие 12 юношеских команд и четыре сборные ветеранов: «Динамо Алма-Ата», «Медео Алма-Ата», «Астана Мастерс», «Астана Мастерс 2».

«К этому турниру мы очень долго готовились. За три дня нам предстоит провести очень много игр. Очень большой турнир. Соревнования такого масштаба мы еще не проводили. Хочется порадовать наших болельщиков, которые проявили большой интерес к событию. Единственная проблема - это погода. Однако холод ватерполистам не страшен. Они всегда в воде находятся. Так что это больше относится к болельщикам.

Благодаря такому турниру, благодаря тем людям, которые в нем будут принимать участие, наша молодежь сможет перенять что-то, так как на соревнованиях сыграют звезды водного поло. Они являются образцом того, к чему следует стремиться»,- сообщил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта РК Сергей Дроздов.

Турнир будет проходить в Центральном плавательном бассейне (Алматы).

За заслуги в развитии спорта Лев Смолеев награжден грамотой Верховного Совета КазССР (1983), знаком «Отличник народного образования» (1994), имеет благодарность от первого президента РК Нурсултана Назарбаева (2001), ветеран труда (2002), награжден Орденом Национального Олимпийского комитета РК (2012), орденом «Курмет» (2019).

























Фото: olympic.kz