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    08:30, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Турнир по тогызкумалаку прошел среди команд УДП

    удп
    Фото: пресс-служба УДП РК

    Турнир, в рамках традиционной Спартакиады, проводится ежегодно в целях пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха. В соревнованиях приняли участие 10 команд, каждая из которых состояла из двух игроков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу УДП.

    По результатам напряженных игр главный приз завоевала команда центрального аппарата УДП Алма Сағижанқызы и Ерлан Амиргалиев. Второе место заняли Ерик Абдрахманов и Адильхан Акдаулетов из медицинского центра УДП. Бронзовыми призерами стали Елжас Жүсіп и Меруерт Бекишева из дирекции административных зданий Администрации Президента и Правительства РК.

    удп
    Фото: пресс-служба УДП РК

    Самой зрелищной партией турнира была признана игра Ерика Абдрахманова и Ерлана Амиргалиева. «Лучшим игроком» стала Алма Сағижанқызы.

    Победителям и призёрам были вручены специальные кубки и медали, дипломы и сертификаты.

    удп
    Фото: пресс-служба УДП РК

    Стоит отметить мастерство команд Управления материально-технического обеспечения, Дирекции государственных резиденций, Телерадиокомплекса Президента, Автохозяйства УДП, Государственной авиакомпании «Беркут», Инженерно-технического центра УДП и предприятия «Бурабай даму».

    Теги:
    Спорт УДП
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