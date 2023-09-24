Турнир по тогызкумалаку прошел среди команд УДП

Турнир, в рамках традиционной Спартакиады, проводится ежегодно в целях пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха. В соревнованиях приняли участие 10 команд, каждая из которых состояла из двух игроков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу УДП.

По результатам напряженных игр главный приз завоевала команда центрального аппарата УДП Алма Сағижанқызы и Ерлан Амиргалиев. Второе место заняли Ерик Абдрахманов и Адильхан Акдаулетов из медицинского центра УДП. Бронзовыми призерами стали Елжас Жүсіп и Меруерт Бекишева из дирекции административных зданий Администрации Президента и Правительства РК.

Фото: пресс-служба УДП РК

Самой зрелищной партией турнира была признана игра Ерика Абдрахманова и Ерлана Амиргалиева. «Лучшим игроком» стала Алма Сағижанқызы.

Победителям и призёрам были вручены специальные кубки и медали, дипломы и сертификаты.

Фото: пресс-служба УДП РК

Стоит отметить мастерство команд Управления материально-технического обеспечения, Дирекции государственных резиденций, Телерадиокомплекса Президента, Автохозяйства УДП, Государственной авиакомпании «Беркут», Инженерно-технического центра УДП и предприятия «Бурабай даму».