Турнир по стритболу стартует в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана с 19 июня по 1 августа пройдет турнир по стритболу «NUR-SULTAN CUP». Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Игры первенства будут проходить исключительно в выходные. В соревновании могут принять участие девушки и юноши в категории U 16 и U 18.

В каждой команде должно быть по 4 игрока (3 игрока на площадке и 1 запасной).

Турнир пройдет в четырех районах столицы:

- Ботанический парк;

- Триатлон парк;

- Мост Евразийского национального университета;

- Микрорайон Самал-3.

Команды, занявшие призовые места будут награждены кубками, медалями и дипломами. Также, победителям и призерам от имени организаторов будут вручены стритбольные формы.

Номер для регистрации:

Д. Туратович - 8 707 913 91 38

Организаторы: акимат города Нур-Султан, ГУ «Управление физической культуры и спорта города Нур-Султан».