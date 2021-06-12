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    21:25, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Турнир по стритболу стартует в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана с 19 июня по 1 августа пройдет турнир по стритболу «NUR-SULTAN CUP». Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Игры первенства будут проходить исключительно в выходные. В соревновании могут принять участие девушки и юноши в категории U 16 и U 18.

    В каждой команде должно быть по 4 игрока (3 игрока на площадке и 1 запасной).

    Турнир пройдет в четырех районах столицы:

    - Ботанический парк;
    - Триатлон парк;
    - Мост Евразийского национального университета;
    - Микрорайон Самал-3.

    Команды, занявшие призовые места будут награждены кубками, медалями и дипломами. Также, победителям и призерам от имени организаторов будут вручены стритбольные формы.

    Номер для регистрации:
    Д. Туратович - 8 707 913 91 38

    Организаторы: акимат города Нур-Султан, ГУ «Управление физической культуры и спорта города Нур-Султан».


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