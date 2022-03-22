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    01:03, 22 Март 2022 | GMT +6

    Турнир по смешанным единоборствам прошел в Актобе

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    АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ – В Актобе во дворце спорта «Коныс» к Наурызу прошел турнир по смешанным единоборствам бойцовского клуба «Alash Pride», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким области Ондасын Уразалин поздравил спортсменов и пожелал им удачи на ринге.

    «Глава государства Касым-ЖомартТокаев подчеркнул необходимость постоянной заботы государства о спорте. Во исполнение поручения Президента в Актюбинской области проводится работа по развитию спорта и физической культуры. Отмечу, в начале этого месяца в нашем городе прошло первенство республики по гиревому спорту, где наш земляк Евгений Гончаров стал 30-кратным чемпионом страны. Сегодня стартует еще одно интересное состязание. Уверен, что подобные события придадут новый импульс развитию спорта в регионе и будут способствовать приобщению нашей молодежи к здоровому образу жизни», - сказал аким области.

    Всего на арене дворца спорта прошло девять боев, в которых участвовали файтеры, представляющие Казахстан, Россию, Кыргызстан и Узбекистан. От Актобе выступили бойцы Нурбек Кабдрахманов, Айдын Толепбаев и Еламан Утаров.

    В ходе соревнований аким области вручил ключи от трехкомнатной квартиры актюбинцу, чемпиону мира и Азии по смешанным единоборствам Багдату Жубанышу, который недавно стал трехкратным чемпионом ММА.



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