Турнир по парусному спорту завершился в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – V молодежные спортивные игры РК по парусному спорту завершились в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в городском управлении «отдела физической культуры и спорта города Капшагай», турнир стартовал 21-го и продлился до 28-го июня в городе Капшагай.

В мероприятии приняли участие спортсмены из Алматинской, Акмолинской, Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской областей и Алматы.



Участниками игр стали 49 спортсменов из пяти областей Казахстана. По итогам турнирных дней парусники Алматинской области, представленные исключительно спортсменами из Капшагая заняли первое общекомандное место, завоевав 5 золотых, 8 серебряных и одну бронзовую медаль.

Чемпионами Молодежных игр стали: Снежана Рау, Михаил Зайцев, Татьяна Токарева, Тимур Джангазов, Вадим Зайцев.

Серебряные медали на счету у Ильи Иванова, Виолетты Миняйловой, Руслана Алексеенко, Таисии Ильиной, Алексея Андреева, Яны Белозеровой, Антона Гааса, Данилы Рудзинского. А бронза досталась Милане Мамедовой.