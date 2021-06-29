Турнир по парусному спорту завершился в Алматинской области
Как рассказали в городском управлении «отдела физической культуры и спорта города Капшагай», турнир стартовал 21-го и продлился до 28-го июня в городе Капшагай.
В мероприятии приняли участие спортсмены из Алматинской, Акмолинской, Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской областей и Алматы.
Участниками игр стали 49 спортсменов из пяти областей Казахстана. По итогам турнирных дней парусники Алматинской области, представленные исключительно спортсменами из Капшагая заняли первое общекомандное место, завоевав 5 золотых, 8 серебряных и одну бронзовую медаль.
Чемпионами Молодежных игр стали: Снежана Рау, Михаил Зайцев, Татьяна Токарева, Тимур Джангазов, Вадим Зайцев.
Серебряные медали на счету у Ильи Иванова, Виолетты Миняйловой, Руслана Алексеенко, Таисии Ильиной, Алексея Андреева, Яны Белозеровой, Антона Гааса, Данилы Рудзинского. А бронза досталась Милане Мамедовой.