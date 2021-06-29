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    03:41, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Турнир по парусному спорту завершился в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – V молодежные спортивные игры РК по парусному спорту завершились в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в городском управлении «отдела физической культуры и спорта города Капшагай», турнир стартовал 21-го и продлился до 28-го июня в городе Капшагай.

    В мероприятии приняли участие спортсмены из Алматинской, Акмолинской, Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской областей и Алматы.

    Участниками игр стали 49 спортсменов из пяти областей Казахстана. По итогам турнирных дней парусники Алматинской области, представленные исключительно спортсменами из Капшагая заняли первое общекомандное место, завоевав 5 золотых, 8 серебряных и одну бронзовую медаль.

    Чемпионами Молодежных игр стали: Снежана Рау, Михаил Зайцев, Татьяна Токарева, Тимур Джангазов, Вадим Зайцев.

    Серебряные медали на счету у Ильи Иванова, Виолетты Миняйловой, Руслана Алексеенко, Таисии Ильиной, Алексея Андреева, Яны Белозеровой, Антона Гааса, Данилы Рудзинского. А бронза досталась Милане Мамедовой.


    Теги:
    Спорт Алматинская область
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