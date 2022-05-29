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Турнир по парадзюдо «Гран-При IBSA Нур-Султан-2022» проходит в столице
29 Мая 2022 18:30

Турнир по парадзюдо «Гран-При IBSA Нур-Султан-2022» проходит в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане во дворце «Жекпе-жек» имени Ж. Ушкемпирова состоялась торжественная церемония открытия турнира по парадзюдо «Гран-При IBSA Нур-Султан-2022», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В мероприятии приняли участие аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, председатель Международной федерации дзюдо IBSA Янош Тардос, олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев.

Более 200 спортсменов из 22 стран мира соревнуются в 16 весовых категориях. Честь страны от сборной Казахстана защищает 21 дзюдоист.

Международный турнир проводится при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, акимата города Нур-Султана, республиканской федерации парадзюдо.

Зрители смогут увидеть соревнования в прямом эфире на канале Qazsport 29-30 мая.




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