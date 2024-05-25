РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:43, 25 Май 2024 | GMT +6

    Турнир по настольному теннису среди сотрудников УДП и их детей прошел в Астане

    Турнир по настольному теннису среди сотрудников УДП и их детей прошел в Астане
    Фото: УДП

    Сегодня в Астане в рамках ежегодной спартакиады прошел турнир по настольному теннису среди команд подведомственных организаций и центрального аппарата УДП, а также среди детей работников системы, передает агентство Kazinform.

    На церемонии открытия выступил руководитель аппарата УДП РК Серик Кенжебаев.

    — Сегодня мы проводим турнир по настольному теннису в рамках спартакиады Управления делами, а также турнир для детей работников системы Управделами, приуроченный ко Дню защиты детей. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости подач, приучает игроков мобилизовать свои силы, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. Желаю всем участникам удачи и предстоящих побед как в спорте, так и в жизни! — сказал Серик Кенжебаев.

    В соревнованиях приняли участие 14 команд, которые разделившись на две группы, играли по круговой системе.

    В упорных поединках сильнейшими стали сотрудники ЛОК «Окжетпес», «серебро» досталось Автохозяйству УДП, а бронзовыми призерами стали мастера настольного тенниса Инженерно-технического центра.

    Турнир по настольному теннису среди сотрудников УДП и их детей прошел в Астане
    Турнир по настольному теннису среди сотрудников УДП и их детей прошел в Астане

    Лучшим игроком турнира был признан Сагыныш Алиев (ЛОК «Оқжетпес»).

    Номинацию «Лучшая техника» получил Айдын Мухаметжанов (ИТЦ).

    В состязаниях среди детей (от 6 до 14 лет) победительницей стала Гузаль Смайлова. Второе место занял Мади Болат, а третье — Аскар Ахылбек.

    Еще троим юным теннисистам вручили специальные призы. «За стремление к победе» был особо отмечен Мадияр Кадырбек. Номинации «Самый молодой игрок» получили 6-летняя Айбиби Тлешова и 7-летний Санжар Маралов.

    Теги:
    Настольный теннис УДП Дети Астана Теннис
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!