Турнир по настольному теннису среди сотрудников УДП и их детей прошел в Астане

Сегодня в Астане в рамках ежегодной спартакиады прошел турнир по настольному теннису среди команд подведомственных организаций и центрального аппарата УДП, а также среди детей работников системы, передает агентство Kazinform.

На церемонии открытия выступил руководитель аппарата УДП РК Серик Кенжебаев.

— Сегодня мы проводим турнир по настольному теннису в рамках спартакиады Управления делами, а также турнир для детей работников системы Управделами, приуроченный ко Дню защиты детей. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости подач, приучает игроков мобилизовать свои силы, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. Желаю всем участникам удачи и предстоящих побед как в спорте, так и в жизни! — сказал Серик Кенжебаев.

В соревнованиях приняли участие 14 команд, которые разделившись на две группы, играли по круговой системе.

В упорных поединках сильнейшими стали сотрудники ЛОК «Окжетпес», «серебро» досталось Автохозяйству УДП, а бронзовыми призерами стали мастера настольного тенниса Инженерно-технического центра.

Лучшим игроком турнира был признан Сагыныш Алиев (ЛОК «Оқжетпес»).

Номинацию «Лучшая техника» получил Айдын Мухаметжанов (ИТЦ).

В состязаниях среди детей (от 6 до 14 лет) победительницей стала Гузаль Смайлова. Второе место занял Мади Болат, а третье — Аскар Ахылбек.

Еще троим юным теннисистам вручили специальные призы. «За стремление к победе» был особо отмечен Мадияр Кадырбек. Номинации «Самый молодой игрок» получили 6-летняя Айбиби Тлешова и 7-летний Санжар Маралов.