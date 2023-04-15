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Турнир по настольному теннису среди подведомственных организаций УДП стартовал в Астане

Автор:  
Серик Сабеков
15 Апреля 2023, 11:43
Турнир по настольному теннису среди подведомственных организаций УДП стартовал в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице проходит турнир по настольному теннису среди подведомственных организаций Управления Делами Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соревновании принимают участие 10 команд, около 30 человек. Команды разделены на подгруппы. По итогам результатов игр в подгруппах будут определяться финалисты.

Участников соревнований поприветствовал директор РГП «Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства РК» УДП РК» Талгат Муслимов и пожелал им хорошей игры и спортивной удачи.

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«У нас между подведомственными организациями из года в год проходят спортивные турниры. Сегодня мы проводим турнир по настольному теннису. Это все делается в целях развития массового спорта, формирования здорового образа жизни, воспитания духа соперничества, воли к победе, а также воспитания духа единства. То есть, это с одной стороны физкультура, с другой стороны - общение. Наши сотрудники знакомятся на этих соревнованиях, развивается между ними сотрудничество и укрепляется корпоративный дух», - сказал Талгат Муслимов в беседе с корреспондентом Казинформа.

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Среди участников - команды Управления Делами Президента РК, Телерадиокомплекса Президента РК, автохозяйства УДП РК, ГАК «Беркут», Медицинского центра УДП РК, управления материально-технического обеспечения, дирекции административных зданий Администрации Президента и Правительства РК, Дирекции государственных резиденций, Инженерно-технического центра УДП РК, ТОО «Бурабай Даму».

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Судья турнира Эрик Райтер объяснил участникам правила игры.

«10 команд распределили по подгруппам. Игра будет вестись до двух побед, в случае ничьей проводится третий решающий сет», - пояснил Эрик Райтер.

Победителям турнира вручат ценные призы, они также получат денежное вознаграждение.

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Спорт   УДП   Настольный теннис  
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