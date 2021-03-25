Турнир по национальной командной игре «Ордабасы» прошел в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе состоялся открытый областной турнир по национальной командной игре «Ордабасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, таразский тренер по таэквондо Руслан Исмазов в 2011 году запатентовал придуманную им командную игру «Ордабасы». Сам обладатель черного пояса 4-го дана по таэквондо, руководитель профессионального спортивного клуба Руслан Исмазов создал спортивную игру, в которой две команды, минимум по четыре человека, борются за свой флаг, демонстрируя мастерство восточных единоборств.

На прошедшем в Таразе турнире более 120 детей и подростков в возрасте от 5 до 14 лет по пяти возрастным категориям защищали свой флаг на спортивной площадке.

Турнир проходил в спорткомплексе «Центр подготовки олимпийского резерва». Участвовали пять спортивных клубов Жамбылской области - ПСК «Тимур», СК «Тайчи», «Джидай», «Нурдаулет» и «Хаммер».

Первое общекомандное место занял ПСК «Тимур», на втором СК «Тайчи» и на третьем СК «Хаммер». Все участники награждены кубками, дипломами и медалями.

«Наш турнир был организован в честь праздника Наурыз мейрамы, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» Руслан Исмазов. - Эту захватывающую, азартную игру можно проводить в любых спортивных залах, на детских дворовых площадках, стадионах и просто на природе. Этот вид спорта захватывает не только детей, но и родителей наших воспитанников, которые с удовольствием тоже принимают участие в соревнованиях. Благодарим всех родителей, спортсменов и тренеров за поддержку этого мероприятия. Отдельная благодарность облспортуправлению за предоставленный спорткомплекс и центру проведения спортивных мероприятий за предоставленные дипломы».

Организаторами турнира выступили РОО «Казахстанская федерация командной игры «Ордабасы», при поддержке управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области, уточнил спикер.

Отметим, что издана книга «Ордабасы», в которой описываются правила этой игры. По правилам, команды-соперники выстраиваются на середине поля и защищают свою территорию с флагом, который должны захватить соперники, продвигаясь к цели посредством схваток. Выиграл бой - вся команда делает шаг вперед. Проиграл - шаг назад. Используются только разрешенные удары и приемы, то есть риск травмирования сведен к минимуму. Игра «Ордабасы» развивается при активной поддержке тренеров, родителей спортсменов и из личных средств Казахстанской федерации командной игры «Ордабасы».